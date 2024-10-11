Що буде, якщо кішку годувати собачим кормом: застереження ветеринарів

Власники кішок і собак, які піклуються про здоров'я своїх улюбленців, мають знати, чи можна годувати тварин одним і тим же кормом. Ветеринари дають однозначну відповідь – ні, не можна.

Попри те, що обидва види тварин є хижаками, їхні харчові потреби значно відрізняються. Однією з основних відмінностей є потреба у вітамінах, повідомляє E-ZOO.

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Коти потребують значно більшої кількості вітаміну А, оскільки їхній організм не здатний самостійно перетворювати бета-каротин на цю важливу речовину. Недостатня кількість вітаміну А може призвести до проблем зі шкірою та шерстю, затримки росту та навіть нічної сліпоти. Собаки ж отримують необхідну кількість вітаміну А з риби та риб'ячого жиру.

Корм для котів. Джерело: freepik.com Корм для котів. Джерело: freepik.com

Таурин – життєво необхідна амінокислота для котів

Таурин – це амінокислота, яка відіграє ключову роль у здоров'ї серця, очей та репродуктивної системи котів. Їхній організм не здатний самостійно синтезувати таурин, тому він повинен обов'язково бути присутнім у кормі. Нестача таурину може призвести до серйозних захворювань, зокрема до дилатаційної кардіоміопатії. Собаки, на відміну від котів, можуть самостійно виробляти таурин.

Інші відмінності в харчуванні

Крім вітамінів і амінокислот, існують й інші відмінності в харчових потребах кішок і собак. Наприклад, коти потребують більшої кількості йоду та фосфору, а собаки – кальцію та магнію. Також відрізняється співвідношення жирних кислот Омега-3 та Омега-6.

Чим годувати?

Годування кішок і собак одним кормом може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Тому важливо обирати корм, спеціально розроблений для кожного виду тварин. Існує широкий вибір кормів, які враховують всі фізіологічні особливості кішок і собак.

Правильне харчування є запорукою здоров’я наших улюбленців. Не варто економити на їхньому здоров’ї, обираючи невідповідний корм. Коти й собаки мають різні харчові потреби, і лише правильний підхід до їхнього раціону забезпечить їм довге і щасливе життя.

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