Чим удобрити фіалки для пишного цвітіння: три натуральні засоби від експертів

Фіалка є популярним вибором для домашнього зеленого куточка, оскільки вона може прикрасити будь-яке приміщення своїм рясним і гарним цвітінням. Для того, щоб рослина радувала вас своїми квітами якомога швидше, важливо використовувати підживлення.

Екологічні добрива можуть значно покращити структуру ґрунту, зробивши його пухким і більш родючим. Про це інформує pixelinform.

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Якими натуральними засобами підгодувати фіалки

Додавайте до ґрунту кавову гущу для його розпушення і м'якості. У каві міститься велика кількість азоту, який необхідний фіалкам. Також використовуйте деревну золу, яка покращує структуру ґрунту та відлякує шкідників. Поливайте рослину раз на два тижні, використовуючи суміш з однієї столової ложки золи на літр води. Дайте розчину настоятися кілька годин при кімнатній температурі перед застосуванням. Щоб стимулювати цвітіння, використовуйте розчин йоду, розводячи одну краплю в трьох літрах води. Застосовуйте не частіше, ніж раз на місяць.

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