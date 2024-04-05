Чим помити вікна перед Великоднем, щоб вони блищали та були ідеально чистими

У багатьох українських сім'ях існує традиція відмивати вікна перед Великоднем. Щоб досягти ідеальної чистоти скла, не обов'язково використовувати хімічні засоби.

Існує екологічна та доступна альтернатива, мова йде про кукурудзяний крохмаль. Цей простий інгредієнт, який завжди є під рукою, володіє унікальними властивостями, що роблять його чудовим засобом для миття вікон, пише Always Immaculate.

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Унікальні властивості кукурудзяного крохмалю для миття вікон:

Дрібні гранули кукурудзяного крохмалю дбайливо видаляють бруд і пил, не дряпаючи скло. Крохмаль вбирає вологу, залишаючи вікна без розводів. Цей засіб не шкодить склу та безпечний для людей з чутливою шкірою До того ж крохмаль е забруднює навколишнє середовище.

Як помити вікна крохмалем

Візьміть 1/2 склянки кукурудзяного крохмалю та 4 склянки теплої води, додайте 1/4 склянки білого оцту. Можна ще додати кілька крапель улюбленої ефірної олії – для приємного запаху в оселі.

Змішайте кукурудзяний крохмаль з теплою водою до повного розчинення. Додайте білий оцет і ефірну олію (за бажанням). Перемішайте розчин і перелийте його в пульверизатор.

Як мити вікна кукурудзяним крохмалем:

Набризкайте розчин на вікно. Протріть вікно круговими рухами чистою ганчіркою з мікрофібри. Промийте вікно чистою водою. Висушіть вікно сухою ганчіркою з мікрофібри.

Переваги використання кукурудзяного крохмалю:

Ефективно видаляє бруд, жир і розводи.

Безпечний для всіх типів скла.

Нетоксичний і біологічно розкладається.

Доступний і економний.

Додаткові поради: для видалення стійких забруднень можна використовувати м'яку губку.

Нагадаємо, ми вже писали, чим вимити вікна для ідеальної чистоти надовго.

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