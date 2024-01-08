Як легко помити вікна без розводів: Неочікуваний лайфхак без оцту

Відомо, що білий оцет є чудовим природним продуктом для миття вікон. Однак для тих, хто не може терпіти запах, експерт з прибирання поділився ще одним лайфхаком.

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Експерти Keen Clean рекомендують використовувати інший натуральний продукт. Зокрема, чайні пакетики, повідомляє Express.co.uk.

Професіонали з прибирання стверджували, що чорний чай є найкращим розчином для очищення скла. Спершу варто зібрати десяток використаних пакетиків.

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Залиште їх замочуватися разом в гарячій воді. Суміш повинна стати темно-коричневою. Потім перелийте розчин в пульверизатор.

Щоб використовувати розчин, почніть з рясного розбризкування ним вікон, після чого ретельно витріть аркушами газети.

Тиск на вікна під час протирання їх газетою гарантує, що на вікнах не залишиться вологи, що значно зменшує ризик появи смуг. Що робить чорний чай таким корисним для миття вікон, так це дубильна кислота, яка в ньому міститься. Це діє як миючий засіб для розчинення бруду та жиру.

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