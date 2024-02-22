Не забрудняться після дощу: чим вимити вікна для ідеальної чистоти надовго
Досвідчені господині знають, що миття вікон – це лише півсправи. Справжня проблема – це зберегти їх чистими протягом довгого часу.
Проте, є простий лайфхак з сайду prostoway, який допоможе вам у цьому. Завдяки цьому лайфхаку ваші вікна будуть залишатися чистими протягом декількох місяців, навіть у дощову та брудну погоду.
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Вам знадобиться:
- 1/2 склянки води
- 1 столова ложка кондиціонера для волосся
- 1 чайна ложка гліцерину
Інструкція:
- Змішайте всі інгредієнти в мисці.
- Помийте вікно звичайним способом, використовуючи миючий засіб для вікон.
- Нанесіть на чисте, вологе скло розчин з розпилювача.
- Відполіруйте м'якою сухою ганчіркою до блиску.
Чому це працює?
- Кондиціонер для волосся робить скло більш гладеньким, що ускладнює прилипання пилу та бруду.
- Гліцерин створює захисний бар'єр на склі, який відштовхує воду та бруд.
Порада:
- Для кращого результату використовуйте дистильовану воду.
- Не використовуйте цей розчин на дзеркалах, адже він може залишати розводи.
Спробуйте цей лайфхак, і ваші вікна завжди будуть сяяти чистотою!
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