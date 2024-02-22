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Не забрудняться після дощу: чим вимити вікна для ідеальної чистоти надовго

Ігор Романько

Як правильно мити вікна, щоб вони не забруднювались після дощу

Досвідчені господині знають, що миття вікон – це лише півсправи. Справжня проблема – це зберегти їх чистими протягом довгого часу.

Проте, є простий лайфхак з сайду prostoway, який допоможе вам у цьому. Завдяки цьому лайфхаку ваші вікна будуть залишатися чистими протягом декількох місяців, навіть у дощову та брудну погоду.

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Вам знадобиться:

  • 1/2 склянки води
  • 1 столова ложка кондиціонера для волосся
  • 1 чайна ложка гліцерину

Інструкція:

  1. Змішайте всі інгредієнти в мисці.
  2. Помийте вікно звичайним способом, використовуючи миючий засіб для вікон.
  3. Нанесіть на чисте, вологе скло розчин з розпилювача.
  4. Відполіруйте м'якою сухою ганчіркою до блиску.

Чому це працює?

  • Кондиціонер для волосся робить скло більш гладеньким, що ускладнює прилипання пилу та бруду.
  • Гліцерин створює захисний бар'єр на склі, який відштовхує воду та бруд.

Порада:

  • Для кращого результату використовуйте дистильовану воду.
  • Не використовуйте цей розчин на дзеркалах, адже він може залишати розводи.

Спробуйте цей лайфхак, і ваші вікна завжди будуть сяяти чистотою!

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

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