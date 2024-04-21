Чим підживити редиску при посадці у відкритий грунт, щоб виросла величезна
Мрієте про хрусткий, соковитий редис просто з грядки? Ця культура невибаглива і навіть початківець-городник зможе виростити її.
Ось кілька порад з сайту УНІАН, які допоможуть вам отримати багатий урожай. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити чудовий редис, який порадує вас своїм смаком та користю.
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1. Коли сіяти?
- Редис можна сіяти з квітня по вересень, залежно від сорту.
- Ранні сорти дозрівають вже через 20-25 днів після сходів, але пізніші сорти смачніші та корисніші.
2. Підготовка ґрунту:
- Перекопайте грядку на глибину 20 см.
- Додайте перегній (0,5 відра на 1 кв. м) - але не гній!
- Якщо ґрунт кислий, додайте доломітове борошно (0,5 л на 1 кв. м), а якщо глинистий - пісок (1 відро на 1 кв. м).
3. Посів:
- Створіть борозенки глибиною 2-3 см на відстані 10-15 см одна від одної.
- Розкладіть насіння на відстані 5 см одне від одного.
- Для кращої схожості можна проростити насіння у вологій серветці 2-3 дні.
- Замульчуйте грядку соломою або іншою мульчею.
4. Догляд:
- Регулярно поливайте редис, щоб ґрунт був помірно вологим.
- Підгодовуйте редис дріжджовим розчином (10 г свіжих або 5 г сухих дріжджів на 10 л води з 3 ст. л. цукру) - деякі городники вважають це марним, але шкоди точно не буде.
- Захищайте редис від шкідників та хвороб.
5. Збір врожаю:
- Збирайте редис, коли коренеплоди досягнуть 2-3 см у діаметрі.
- Не перетримуйте редис на грядці, інакше він стане жорстким.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.
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