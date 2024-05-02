Чим підживити півонії в травні для пишного та яскравого цвітіння

Для тих, хто займається квітами, критично важливим є дотримання графіку підживлення рослин. Використання добрив не залежить від того, наскільки багатим та плодючим є ґрунт.

Наприклад, у кінці квітня та на початку травня настає час для підживлення півоній. Цей крок є обов'язковим, якщо ви хочете, щоб рослина розкішного та яскраво цвіла, пише ProstoWay.

Перше підживлення

У кінцівці квітня чи на початку травня навколо півоній розсипають 1 ст. л. аміачної селітри на кожен метр квадратний.

Друге підживлення

Здійснюється на сьомий день після першого, застосовуючи універсальне добриво "Фертика". Рекомендовану кількість рівномірно розподіляють довкола стебел, слідуючи інструкції, щоб уникнути контакту з листям та молодими пагонами.

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Третє підживлення

На сьомий день після другого етапу підживлення, під рослини вносять деревну золу.

ЇЇ використовують у малих дозах у сухому вигляді, після чого слід здійснити полив.

Четверте підживлення

Через тиждень після третьої підгодівлі необхідно додати комплексне добриво, наприклад, азофоску або інші аналогічні засоби. Необхідно використовувати 1 ст. л. на метр квадратний.

Дотримуючись цієї схеми підживлення, любителі квітів зможуть значно покращити стан кущів та їхнє цвітіння.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про ще одну важливу пораду, яка допоможе досягти довгого та пишного цвітіння півоній.

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