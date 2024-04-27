Як досягти довгого та пишного цвітіння півоній: секрет від квітникарів

Півонії, при належному догляді, можуть розкрити всю свою красу у великих та пишних бутонах. Проте, якщо не знати певних нюансів, вони можуть виглядати досить скромно.

Якщо ваші квіти не вражають розміром та пишністю, це сигнал до перегляду методів догляду за ними. Команда UAportal разом з ProstoWay розповідають правила, які допоможуть покращити ситуацію.

Читайте також: Як правильно підгодовувати півонії навесні для рясного цвітіння

Пам’ятайте про основне правило: "На одному стеблі має бути лише одна квітка". Чому це так важливо? Річ у тім, що нерідко поруч з основним бутоном на стеблі з’являються додаткові маленькі. Ці бічні пасинки витягують живлення та енергію з рослини, які могли б піти на розвиток головного бутона.

Тому варто оглянути півонії на кількість бутонів. Якщо поруч з основним є бічні пасинки – видаліть їх. Таким чином, ви зосередите сили рослини на розвиток головного бутона. Це також сприятиме більш тривалому цвітінню півоній.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підживлювати півонію за допомогою бюджетного аптечного засобу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!