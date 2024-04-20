Як підживлювати півонію за допомогою бюджетного аптечного засобу
Півонії – справжні королеви саду! Їхні пишні квіти зачаровують красою та ароматом. Щоб півонії цвіли рясно та тішили вас протягом усього сезону, їм потрібна трохи вашої турботи. І один простий засіб з аптеки допоможе вам у цьому!
Дотримуючись цих простих правил з сайту today.ua, ви зможете виростити на своїй ділянці пишні та розкішні півонії, які будуть радувати вас своїм цвітінням протягом багатьох років.
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Що ж це за чудо-засіб? Марганцівка! Так, звичайний марганець, який ви використовуєте для знезараження ран, може стати вашим секретним садовим помічником.
Як приготувати марганцевий розчин для підживлення півоній:
- Розчиніть 2 грами марганцівки в 10 літрах води.
- Цієї кількості розчину вистачить на 2 кущі півоній.
- Акуратно перекопайте землю навколо рослини, щоб не пошкодити паростки.
- Полийте півонії марганцевим розчином.
Коли ж краще підгодовувати півонії марганцем?
- Найкраще це робити навесні, коли рослини тільки починають прокидатися.
- Також можна провести підживлення ще раз після цвітіння.
Окрім марганцівки, для підживлення півоній можна використовувати:
- Аміачну селітру: розчиніть 20-30 грамів селітри в 10 літрах води і полийте півонії після цвітіння.
- Деревну золу: посипте золу навколо кущів півоній і злегка заглибте її в ґрунт.
- Дріжджі: розчиніть 100 грамів дріжджів у 10 літрах води і полийте півонії під час бутонізації.
Важливо!
- Не перегодовуйте півонії добривами, адже це може призвести до надмірного росту бадилля та затримки цвітіння.
- Забезпечте півоніям достатній полив, особливо в період бутонізації та цвітіння.
- Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо кущів.
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