Як підживлювати півонію за допомогою бюджетного аптечного засобу

Півонії – справжні королеви саду! Їхні пишні квіти зачаровують красою та ароматом. Щоб півонії цвіли рясно та тішили вас протягом усього сезону, їм потрібна трохи вашої турботи. І один простий засіб з аптеки допоможе вам у цьому!

Дотримуючись цих простих правил з сайту today.ua, ви зможете виростити на своїй ділянці пишні та розкішні півонії, які будуть радувати вас своїм цвітінням протягом багатьох років.

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Що ж це за чудо-засіб? Марганцівка! Так, звичайний марганець, який ви використовуєте для знезараження ран, може стати вашим секретним садовим помічником.

Як приготувати марганцевий розчин для підживлення півоній:

Розчиніть 2 грами марганцівки в 10 літрах води.

Цієї кількості розчину вистачить на 2 кущі півоній.

Акуратно перекопайте землю навколо рослини, щоб не пошкодити паростки.

Полийте півонії марганцевим розчином.

Коли ж краще підгодовувати півонії марганцем?

Найкраще це робити навесні, коли рослини тільки починають прокидатися.

Також можна провести підживлення ще раз після цвітіння.

Окрім марганцівки, для підживлення півоній можна використовувати:

Аміачну селітру: розчиніть 20-30 грамів селітри в 10 літрах води і полийте півонії після цвітіння.

розчиніть 20-30 грамів селітри в 10 літрах води і полийте півонії після цвітіння. Деревну золу: посипте золу навколо кущів півоній і злегка заглибте її в ґрунт.

посипте золу навколо кущів півоній і злегка заглибте її в ґрунт. Дріжджі: розчиніть 100 грамів дріжджів у 10 літрах води і полийте півонії під час бутонізації.

Важливо!

Не перегодовуйте півонії добривами, адже це може призвести до надмірного росту бадилля та затримки цвітіння.

Забезпечте півоніям достатній полив, особливо в період бутонізації та цвітіння.

Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо кущів.

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