Чим оливкова олія може допомогти вашому волоссю: корисні поради

Як застосовувати оливкову олію для здоров'я та росту волосся

Оливкову олію здавна шанують за її численні корисні властивості. Її використовують не лише в їжі, але й для догляду за шкірою та волоссям.

Оливкова олія – це натуральний та доступний засіб, який може значно покращити стан вашого волосся. Спробуйте й переконайтеся самі, пише meta.ua.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Чим корисна оливкова олія для волосся?

Зволожує та живить: Завдяки жирним кислотам та антиоксидантам, оливкова олія робить волосся м'яким, блискучим та еластичним.

Завдяки жирним кислотам та антиоксидантам, оливкова олія робить волосся м'яким, блискучим та еластичним. Захищає: Оливкова олія створює захисний шар на волоссі, який оберігає його від негативного впливу навколишнього середовища (ультрафіолет, перепади температур).

Оливкова олія створює захисний шар на волоссі, який оберігає його від негативного впливу навколишнього середовища (ультрафіолет, перепади температур). Бореться з лупою: Оливкова олія має протизапальні властивості, які допомагають зняти свербіж та подразнення шкіри голови, а також позбутися лупи.

Оливкова олія має протизапальні властивості, які допомагають зняти свербіж та подразнення шкіри голови, а також позбутися лупи. Стимулює ріст: Масаж шкіри голови з оливковою олією покращує кровообіг, що може сприяти росту волосся.

Як використовувати оливкову олію для волосся:

Змащування волосся олією: Це найпростіший спосіб використання оливкової олії. Розігрійте трохи олії в руках, нанесіть на волосся та шкіру голови, залиште на ніч, а потім вимийте голову шампунем.

Це найпростіший спосіб використання оливкової олії. Розігрійте трохи олії в руках, нанесіть на волосся та шкіру голови, залиште на ніч, а потім вимийте голову шампунем. Глибоке кондиціонування: Змішайте оливкову олію з іншими корисними для волосся інгредієнтами (наприклад, медом, йогуртом) та нанесіть на волосся на 20-30 хвилин, потім вимийте голову.

Змішайте оливкову олію з іншими корисними для волосся інгредієнтами (наприклад, медом, йогуртом) та нанесіть на волосся на 20-30 хвилин, потім вимийте голову. Для розгладження волосся: Нанесіть трохи олії на долоні та розітріть їх. Проведіть руками по волоссю, щоб розподілити олію по всій довжині.

Нанесіть трохи олії на долоні та розітріть їх. Проведіть руками по волоссю, щоб розподілити олію по всій довжині. Для догляду за посіченими кінчиками: Розігрійте трохи олії в руках та нанесіть на кінчики волосся.

Важливо:

Не використовуйте занадто багато оливкової олії, адже це може зробити волосся жирним.

Якщо у вас тонке або рідке волосся, використовуйте оливкову олію економно.

Оливкова олія може мати сильний запах, тому після використання рекомендується використовувати шампунь з приємним ароматом.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!