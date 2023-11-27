Чим мити руки після буряка та моркви, щоб вони знову блищали чистотою

Буряк і морква містять пігменти, які можуть залишати на руках яскраві плями. Щоб відмити такі плями, можна використовувати засоби, які є на кожній кухні.

Здебільшого ми чистимо буряк та моркву, ріжемо, подрібнюємо без рукавичок. Через це вони стають яскраво червоного та помаранчевого кольору, а найважче очистити простір під нігтями.

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Все, що вам потрібно, це замінити воду з милом на спеціальні засоби, завдяки якому руки будуть виблискувати чистотою. Скористайтеся соком яблука, лимона або ж навіть пакетованим яблучним напоєм. Вам потрібні продукти з кислим середовищем.

Також можна використовувати оцет, але його треба розбавити водою. Інакше ви можете заробити опік.

Крім цього, сода може допомогти видалити пігменти з рук, якщо їх змішати з водою до утворення кашки. Для цього потрібно змішати 1 столову ложку соди з невеликою кількістю води, нанести на руки кашку і добре потерти. Після цього потрібно ретельно змити кашку з рук теплою водою.

Якщо плями від буряка та моркви не вдалося відмити за допомогою цих засобів, можна спробувати використовувати спеціальний засіб для видалення плям.

Ось кілька порад щодо відмивання рук від буряка та моркви:

Починайте відмивати руки якомога швидше після того, як вони забрудняться. Чим довше плями будуть на руках, тим важче їх буде відмити.

Ретельно тріть руки, щоб видалити якомога більше пігментів.

Використовуйте теплу воду, щоб розм'якшити пігменти.

Після того, як ви відмили руки, нанесіть на них зволожуючий крем, щоб запобігти їхньому пересиханню.

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