Чим годувати пухнастиків, окрім корму: поради для власників котів

Кожен турботливий власник кота рано чи пізно задається питанням: яку їжу можна давати котам з "людської" їжі? Адже від того, чим харчується тварина, багато в чому залежить її здоров'я.

У випадку, якщо корм для котів з якихось причин стає недоступним, важливо знати, чим можна його замінити, щоб не завдати шкоди здоров'ю вихованця. Про це пише команда UAportal.

Які продукти підходять котам?

Якщо корм відсутній, можна тимчасово перевести кота на домашнє харчування, однак потрібно уважно спостерігати за реакцією тварини та обирати лише безпечні продукти.

Нежирне м'ясо. Курка, індичка або яловичина повинні бути відварені або приготовлені на пару. Це чудове джерело білка, необхідного для котячого здоров’я.

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Річкова риба. Обирайте тільки нежирні види та обов'язково без кісток. Рибу слід відварювати перед подачею.

Крупи. Рис, гречка або вівсянка – ідеальний вибір. Їх потрібно добре проварити, щоб полегшити процес травлення у кота.

Овочі. Варені кабачки, морква або гарбуз багаті на вітаміни. Їх можна подати в подрібненому вигляді.

Яйця. Одне варене круто яйце на тиждень забезпечить кота важливими поживними речовинами.

Рослинні олії. Щоб компенсувати дефіцит жирів, можна додавати до їжі невелику кількість оливкової, соєвої або олії з виноградних кісточок.

Як правильно вводити натуральну їжу в раціон кота?

Різка зміна харчування може спричинити проблеми з травленням у кота. Для уникнення таких ситуацій варто дотримуватися кількох порад:

Поступово вводьте натуральні продукти в раціон тварини. Зменшуйте кількість звичайного корму, збільшуючи частку домашньої їжі. Спостерігайте за станом кота і його реакцією на нове харчування.

Якщо є сумніви щодо правильного харчування кота, зверніться за консультацією до ветеринара.

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Які продукти є забороненими для котів?

Є кілька продуктів, які категорично не можна давати кішкам:

Сира морська риба. Молочні продукти. Напівфабрикати, копчені страви та соління. Шоколад, солодощі та випічка. Чай, кава та алкоголь. Ізюм і виноград.

Ці продукти можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, включаючи ризик летального результату.

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