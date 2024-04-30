Чого категорично не можна робити, коли печете паску: народні прикмети

Багато хто з нас, напевно, пам'ятає як наші бабусі займалися опарою, замішували вже ароматне тісто для випікання головного атрибуту Великодня. З даних давен вважалося, що готуватись до Паски потрібно вдумливо та дотримуючись традицій та ритуалів. Серед них і випікання паски.

Існує три головних правила, які не варто порушувати, якщо хочете, щоб ваші паски вдалися на славу. Про них розповідає UAportal.

Святкова випічка любить тишу

Згідно з народними віруваннями, краще не підпускати сторонніх людей до кухні під час замішування тіста для паски та її випікання. Оптимально виконувати цей процес на самоті.

Існує повір’я, що говорить: "Тісто може "злякатися" і не піднятися"

Господині з досвідом підтвердять, що ігнорувати цю пораду не варто, адже багато хто вже переконався в її правдивості.

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Грубі слова – невдале тісто

Під час приготування паски слід уникати будь-яких нецензурних чи злих висловів. Якщо вам не пощастило і ви розбили яйце на підлогу замість миски, просто прийміть це спокійно і не лайтеся. Випадково розсипали борошно? Не біда. Це правило мають знати всі члени вашої родини.

Негативні та образливі висловлювання негативно впливають на енергетику дому – це підтвердять як екстрасенси, так і священнослужителі.

Тому намагайтеся миттєво переформатовувати свої думки, переходячи від негативних емоцій до позитивних.

Негативні думки – несмачна випічка

Ми – те, що ми думаємо і цей принцип працює не лише для випічки. Спробуйте пригадати момент, який викликав у вас радість, повторіть ці спогади у своїй свідомості та зрозумійте, що саме приносило вам щастя.

Уявіть собі також готову паску, замислюючись над кожною деталлю: як ви будете її прикрашати та упаковувати до великоднього кошика.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які інгредієнти не варто додавати до паски, аби її не зіпсувати.

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