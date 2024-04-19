Бюджетні, але якісні: топ-5 недорогих машин

Купівля нового автомобіля з салону - це значні витрати, тому багато водіїв в Україні обирають вживані авто. Це економить кошти, а також дає можливість придбати модель з кращою комплектацією, ніж нова в аналогічному ціновому діапазоні.

У цьому рейтингу ми пропонуємо вашій увазі ТОП-5 бюджетних авто з низькою витратою палива, які відрізняються надійністю, практичністю та доступністю. Про це пише plc.ua.

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Dacia Sandero (друге покоління)

Переваги: Низька ціна, просторий салон, високий кліренс, невибагливість в експлуатації, доступні запчастини.

Низька ціна, просторий салон, високий кліренс, невибагливість в експлуатації, доступні запчастини. Витрата палива:

Місто: 6,4 л/100 км



Траса: 4,6 л/100 км



Змішаний цикл: 5,3 л/100 км

Hyundai i10 (четверте покоління)

Переваги: Багата комплектація вже в базовій версії, сучасний дизайн, маневреність, доступні запчастини.

Багата комплектація вже в базовій версії, сучасний дизайн, маневреність, доступні запчастини. Витрата палива:

Місто: 5,7 л/100 км



Траса: 4,3 л/100 км



Змішаний цикл: 4,9 л/100 км

Kia Picanto (третє покоління)

Переваги: Компактний розмір, маневреність, доступна ціна, надійна ходова.

Компактний розмір, маневреність, доступна ціна, надійна ходова. Витрата палива:

Місто: 5,9 л/100 км



Траса: 4,5 л/100 км



Змішаний цикл: 5,1 л/100 км

Suzuki Swift (четверте покоління)

Переваги: Високий рівень безпеки (5 зірок Euro NCAP), збалансовані динамічні характеристики, економічність, ідеально підходить для міста.

Високий рівень безпеки (5 зірок Euro NCAP), збалансовані динамічні характеристики, економічність, ідеально підходить для міста. Витрата палива:

Місто: 6,1 л/100 км



Траса: 4,7 л/100 км



Змішаний цикл: 5,3 л/100 км

Toyota Yaris (четверте покоління)

Переваги: Вариативність комплектації, високий рівень безпеки, безвідмовна робота в будь-яких погодних умовах, маневреність.

Вариативність комплектації, високий рівень безпеки, безвідмовна робота в будь-яких погодних умовах, маневреність. Витрата палива:

Місто: 5,1 л/100 км



Траса: 4,2 л/100 км



Змішаний цикл: 4,6 л/100 км

Volkswagen Polo (шосте покоління)

Переваги: Комфортний салон, просторий багажник, надійний двигун, високий рівень безпеки.

Комфортний салон, просторий багажник, надійний двигун, високий рівень безпеки. Витрата палива:

Місто: 5,8 л/100 км



Траса: 4,3 л/100 км



Змішаний цикл: 5 л/100 км

Skoda Fabia (четверте покоління)

Переваги: Просторий салон, практичний дизайн, висока якість збірки, доступні запчастини.

Просторий салон, практичний дизайн, висока якість збірки, доступні запчастини. Витрата палива:

Місто: 5,9 л/100 км



Траса: 4,3 л/100 км



Змішаний цикл: 5 л/100 км

Нагадаємо, ми вже писали про найпопулярніші моделі нових авто в Україні.

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