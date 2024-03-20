Швидка вечеря у мультварці: рецепт риби у сирному соусі за 30 хвилин

Цей рибний рецепт у сирному соусі вирізняється своєю простотою приготування. Вам лише необхідно зібрати всі інгредієнти для соусу та змішати їх, а потім вилити в чашу мультиварки. Згодом додайте туди ж шматочки риби. Після цього можете займатися своїми справами, поки чарівний електроприлад завершить процес приготування. Про це пише Schuba.

Що стосується вибору риби, то тут є широкий простір для власного смаку. Підійде будь-який доступний варіант – чи то пісна біла риба, як хек чи минтай, чи річкова (на фото зображено короп), а навіть червона рибка, якщо ви прагнете приготувати особливу страву. У поєднанні із сирним соусом смаки риби розкриються ще більше та стануть багатшими.

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Інгредієнти:

Для риби в сирному соусі:

Філе білої риби 700 г

Вершки 10% 150 мл

Вершкове масло 73% 50 г

Твердий сир 100 г

Курячі яйця 2 шт.

Зубчик часнику 1 шт.

Приправа до риби за смаком

Гілочка кропу за смаком

Приготування:

Першим кроком буде приготування апетитного сирного соусу для риби. Натріть твердий сир на тертці, розтопіть масло та пропустіть часник через прес.

Усі інгредієнти, окрім риби та кропу, ретельно перемішайте в мисці. Скуштуйте на сіль. Якщо приправа до риби не є солоною – підсоліть за смаком.

Вилийте соус у чашу мультиварки. Увімкніть режим "Тушкування" на 30 хвилин.

Через 10 хвилин відкрийте кришку й викладіть у соус очищену й порізану на шматочки рибу. Тушкуйте протягом решти 20 хвилин.

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