Швидка вечеря у мультварці: рецепт риби у сирному соусі за 30 хвилин
Цей рибний рецепт у сирному соусі вирізняється своєю простотою приготування. Вам лише необхідно зібрати всі інгредієнти для соусу та змішати їх, а потім вилити в чашу мультиварки. Згодом додайте туди ж шматочки риби. Після цього можете займатися своїми справами, поки чарівний електроприлад завершить процес приготування. Про це пише Schuba.
Що стосується вибору риби, то тут є широкий простір для власного смаку. Підійде будь-який доступний варіант – чи то пісна біла риба, як хек чи минтай, чи річкова (на фото зображено короп), а навіть червона рибка, якщо ви прагнете приготувати особливу страву. У поєднанні із сирним соусом смаки риби розкриються ще більше та стануть багатшими.
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Інгредієнти:
Для риби в сирному соусі:
Філе білої риби 700 г
Вершки 10% 150 мл
Вершкове масло 73% 50 г
Твердий сир 100 г
Курячі яйця 2 шт.
Зубчик часнику 1 шт.
Приправа до риби за смаком
Гілочка кропу за смаком
Приготування:
Першим кроком буде приготування апетитного сирного соусу для риби. Натріть твердий сир на тертці, розтопіть масло та пропустіть часник через прес.
Усі інгредієнти, окрім риби та кропу, ретельно перемішайте в мисці. Скуштуйте на сіль. Якщо приправа до риби не є солоною – підсоліть за смаком.
Вилийте соус у чашу мультиварки. Увімкніть режим "Тушкування" на 30 хвилин.
Через 10 хвилин відкрийте кришку й викладіть у соус очищену й порізану на шматочки рибу. Тушкуйте протягом решти 20 хвилин.
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