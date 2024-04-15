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Швидкий рецепт лінивого пирога з яблук, який чудово підійде до чаювання

Анастасія Крищук

Швидкий рецепт лінивого пирога з яблук, який чудово підійде до чаювання

Яблука – це фрукти, які у будь-яку пору року залишаються актуальними, як і випічка з них. Існує безліч способів приготування яблук: від запікання як окремої страви до створення апетитних десертів.

UAportal разом з "tastystories.feed" підготував для вас простий рецепт пирога з яблуками, який не вимагає багато часу та зусиль. Але задоволення від кінцевого результату вам гарантоване.

Як приготувати яблучний пиріг

Нам знадобиться:

  • яблука – 3-4 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • молоко – 150 мл;
  • масло – 40 г;
  • борошно – 100 г;
  • цукор – 100 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • ванільна есенція – 4 крапельки;
  • горіхи волоські – 50 г;

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Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте яйця, додайте цукор, молоко, розтоплене масло та ваніль, після чого ретельно збийте до однорідності за допомогою міксера.
  2. Всипте просіяне борошно з додаванням розпушувача до яєчної суміші та знову збийте до однорідної маси.
  3. Очистіть яблука від шкірки, вимийте та наріжте їх на тонкі скибочки.
  4. Змішайте підготовлені яблука з яєчно-молочною сумішшю.
  5. Перелийте отримане тісто у форму, застелену пергаментом, та розрівняйте поверхню лопаткою.
  6. Посипте верх пирога подрібненими підсмаженими волоськими горіхами.
  7. Поставте форму в духовку, розігріту до 180°C, та випікайте приблизно 45 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом компоту з яблук, схожого до того, який готувала кожна бабуся.

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