Швидкий рецепт лінивого пирога з яблук, який чудово підійде до чаювання

Яблука – це фрукти, які у будь-яку пору року залишаються актуальними, як і випічка з них. Існує безліч способів приготування яблук: від запікання як окремої страви до створення апетитних десертів.

UAportal разом з "tastystories.feed" підготував для вас простий рецепт пирога з яблуками, який не вимагає багато часу та зусиль. Але задоволення від кінцевого результату вам гарантоване.

Як приготувати яблучний пиріг

Нам знадобиться:

яблука – 3-4 шт.;

яйця – 3 шт.;

молоко – 150 мл;

масло – 40 г;

борошно – 100 г;

цукор – 100 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

ванільна есенція – 4 крапельки;

горіхи волоські – 50 г;

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Приготування:

У глибокій мисці змішайте яйця, додайте цукор, молоко, розтоплене масло та ваніль, після чого ретельно збийте до однорідності за допомогою міксера. Всипте просіяне борошно з додаванням розпушувача до яєчної суміші та знову збийте до однорідної маси. Очистіть яблука від шкірки, вимийте та наріжте їх на тонкі скибочки. Змішайте підготовлені яблука з яєчно-молочною сумішшю. Перелийте отримане тісто у форму, застелену пергаментом, та розрівняйте поверхню лопаткою. Посипте верх пирога подрібненими підсмаженими волоськими горіхами. Поставте форму в духовку, розігріту до 180°C, та випікайте приблизно 45 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом компоту з яблук, схожого до того, який готувала кожна бабуся.

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