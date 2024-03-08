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Такий робила бабуся: рецепт компоту з яблук

Ціхоцька Марія

Такий робила бабуся: рецепт компоту з яблук

Насолоджуйтеся соковитим і корисним компотом, приготовленим лише з яблук і води. Без цукру чи інших підсолоджувачів, він дуже корисний! Крім того, цей компот дуже просто та швидко робиться. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 2 літри води
  • 700 грамів яблук

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Інструкція:

  1. Налийте воду в каструлю і поставте її на вогонь для нагрівання.
  2. Ретельно вимийте яблука, розріжте навпіл і видаліть серцевину. Наріжте яблука скибочками.
  3. Коли вода закипить, додайте шматочки яблук і знову доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до середнього і варіть компот 8-10 хвилин, поки яблука не стануть м'якими. Вимкніть вогонь і залиште компот настоюватися під кришкою протягом 15-20 хвилин.
  4. Перелийте готовий напій у глечик. Пийте одразу або охолодженим.

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