Знадобиться лише два інгредієнти: рецепт смачного домашнього морозива

Наближається тепло і літній сезон, а це означає, що час морозива не за горами. Хоча цей смаколик завжди можна знайти в магазині, але звісно краще приготувати його самостійно. Так буде і смачніше, і корисніше.

UAportal пропонує вам зробити домашнє морозиво, для якого потрібно лише два компоненти. Цим рецептом поділилися на Instagram-сторінці "healthyddiary".

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Як приготувати бананове морозиво

Нам знадобиться:

банан – 2-3 шт.;

вершки – 20-30 мл;

Спосіб приготування:

Очистіть банани та поріжте їх на шматочки. Помістіть на ніч у морозилку. Наступного дня вийміть банани, додайте до них вершки та збийте суміш блендером до однорідності.

Готове морозиво можна подавати до столу. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити морозиво на будь-який смак з йогурту.

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