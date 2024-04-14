Знадобиться лише два інгредієнти: рецепт смачного домашнього морозива
Наближається тепло і літній сезон, а це означає, що час морозива не за горами. Хоча цей смаколик завжди можна знайти в магазині, але звісно краще приготувати його самостійно. Так буде і смачніше, і корисніше.
UAportal пропонує вам зробити домашнє морозиво, для якого потрібно лише два компоненти. Цим рецептом поділилися на Instagram-сторінці "healthyddiary".
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Як приготувати бананове морозиво
Нам знадобиться:
- банан – 2-3 шт.;
- вершки – 20-30 мл;
Спосіб приготування:
- Очистіть банани та поріжте їх на шматочки.
- Помістіть на ніч у морозилку.
- Наступного дня вийміть банани, додайте до них вершки та збийте суміш блендером до однорідності.
Готове морозиво можна подавати до столу. Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити морозиво на будь-який смак з йогурту.
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