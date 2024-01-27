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Швидко і ситно на вечерю: Як приготувати корисний салат з тунцем

Ігор Романько

Як зробити ситний салат з тунцем і фетою

Цей салат з тунцем – чудовий варіант для легкої та ситної вечері. Він готується з простих інгредієнтів, які завжди під рукою, і не потребує багато часу.

Рецептом поділились на сайті noviydoctor. Ви можете додати до салату інші інгредієнти за своїм смаком, наприклад, оливки, каперси або зелений лук. Замість оливкової олії можна використовувати будь-яку іншу рослинну олію. Якщо у вас немає руколи, можете використовувати будь-яку іншу зелень, наприклад, салат або шпинат.

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Інгредієнти:

  • 200 г тунця (консервованого або свіжого)
  • 2 середніх помідори
  • 1 середній огірок
  • 100 г сиру фета
  • 2 ст. ложки оливкової олії
  • 1 ст. ложка лимонного соку
  • Рукола (за смаком)
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Якщо ви використовуєте свіжий тунець, обсмажте його на сковороді з обох сторін до готовності. З консервованого тунця злийте рідину та подрібніть його виделкою.
  2. Наріжте помідори та огірок кубиками.
  3. Подрібніть сир фета.
  4. Руколу промийте та висушіть.
  5. У мисці з'єднайте тунець, помідори, огірок, сир фета та руколу.
  6. В окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
  7. Заправте салат соусом і добре перемішайте.
  8. Спробуйте салат на смак і за потреби додайте більше солі та перцю.

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