Швидко і ситно на вечерю: Як приготувати корисний салат з тунцем

Як зробити ситний салат з тунцем і фетою

Цей салат з тунцем – чудовий варіант для легкої та ситної вечері. Він готується з простих інгредієнтів, які завжди під рукою, і не потребує багато часу.

Рецептом поділились на сайті noviydoctor. Ви можете додати до салату інші інгредієнти за своїм смаком, наприклад, оливки, каперси або зелений лук. Замість оливкової олії можна використовувати будь-яку іншу рослинну олію. Якщо у вас немає руколи, можете використовувати будь-яку іншу зелень, наприклад, салат або шпинат.

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Інгредієнти:

200 г тунця (консервованого або свіжого)

2 середніх помідори

1 середній огірок

100 г сиру фета

2 ст. ложки оливкової олії

1 ст. ложка лимонного соку

Рукола (за смаком)

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Якщо ви використовуєте свіжий тунець, обсмажте його на сковороді з обох сторін до готовності. З консервованого тунця злийте рідину та подрібніть його виделкою. Наріжте помідори та огірок кубиками. Подрібніть сир фета. Руколу промийте та висушіть. У мисці з'єднайте тунець, помідори, огірок, сир фета та руколу. В окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Заправте салат соусом і добре перемішайте. Спробуйте салат на смак і за потреби додайте більше солі та перцю.

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