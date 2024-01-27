Швидко і ситно на вечерю: Як приготувати корисний салат з тунцем
Як зробити ситний салат з тунцем і фетою
Цей салат з тунцем – чудовий варіант для легкої та ситної вечері. Він готується з простих інгредієнтів, які завжди під рукою, і не потребує багато часу.
Рецептом поділились на сайті noviydoctor. Ви можете додати до салату інші інгредієнти за своїм смаком, наприклад, оливки, каперси або зелений лук. Замість оливкової олії можна використовувати будь-яку іншу рослинну олію. Якщо у вас немає руколи, можете використовувати будь-яку іншу зелень, наприклад, салат або шпинат.
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Інгредієнти:
- 200 г тунця (консервованого або свіжого)
- 2 середніх помідори
- 1 середній огірок
- 100 г сиру фета
- 2 ст. ложки оливкової олії
- 1 ст. ложка лимонного соку
- Рукола (за смаком)
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Якщо ви використовуєте свіжий тунець, обсмажте його на сковороді з обох сторін до готовності. З консервованого тунця злийте рідину та подрібніть його виделкою.
- Наріжте помідори та огірок кубиками.
- Подрібніть сир фета.
- Руколу промийте та висушіть.
- У мисці з'єднайте тунець, помідори, огірок, сир фета та руколу.
- В окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
- Заправте салат соусом і добре перемішайте.
- Спробуйте салат на смак і за потреби додайте більше солі та перцю.
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