Швидка лазанья на сковороді для тих, хто не любить готувати: покроковий рецепт

Швидка лазанья стане справжнім кулінарним відкриттям для тих, хто хоче насолодитися цим італійським шедевром, але не має багато часу на готування.

Якщо зазвичай лазанья вимагає тривалого випікання, то цей рецепт дозволяє насолодитися смаком цієї страви всього за декілька хвилин, пише Better Homes & Gardens.

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Ось як приготувати швидку лазанью на сковороді (6 порцій):

Інгредієнти:

3 склянки (180 мл) сухої мафальдіне (стрічкова паста)

340 грамів фаршу

750 мл томатного соусу для пасти

180 г тертої моцарели

30 г тертого пармезану

Як готувати

Зваріть пасту згідно з інструкцією на упаковці; злийте воду. Обсмажте м'ясо на сковороді з антипригарним покриттям діаметром 25 см, доки не стане коричневим; злийте жир. Відкладіть м'ясо. Протріть сковороду паперовим рушником. Викладіть приблизно половину готової пасти на сковороду. Зверху полийте приблизно половиною соусу. Викладіть м'ясо поверх соусу. Посипте моцарелою. Накрийте залишками пасти та соусу. Посипте залишками моцарели та пармезану.

Готуйте під кришкою на середньому вогні 5-7 хвилин, або доки начинка не прогріється, а сир не розплавиться. Зніміть сковороду з вогню і залиште під кришкою на хвилину. Смачного!

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