Найпростіший рецепт, щоб приготувати смачну лазанью всього за 15 хвилин

Лазанья - це італійська страва, яка складається з шарів тіста для та начинки, зазвичай з соусу болоньєзе, бешамель та сиру. Готується лазанья у великій формі, яка потім запікається в духовці.

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Тісто для лазаньї часто зроблене з яєць та пшеничного борошна, і ця страва може включати різноманітні інгредієнти, такі як шпинат, гриби, різні види м'яса тощо.

Фуд-експерти BBC Good Food поділилися рецептом "найпростішої у світі" лазаньї. Страва готується всього за 15 хвилин, а запікається 25-30 хвилин.

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Зазначається, що ця страва має "секретний інгредієнт" – додавання бекону надає страві димного смаку. А посипання моцарелою та пармезаном зверху робить її ще більш приємною.

Інгредієнти

Столова ложка оливкової олії

2 шматочки димчастого бекону з прожилками

цибулина, дрібно нарізана

паличка селери, дрібно нарізана

середня морква, натерта на тертці

2 зубчики часнику, дрібно порубані

500 г яловичого фаршу

столова ложка томатного пюре

400 г нарізаних помідорів

столова ложка прозорого меду

500 г листів лазаньї

25 кульок моцарелли, нарізаних довільно

50 г тертого пармезану

400 мл крем-фрешу

велика жменя листя базиліка, порвана

Спосіб приготування

Розігрійте олію у великій сковороді. Наріжте бекон невеликими шматочками та додайте його. За кілька хвилин додайте цибулю, селеру та моркву й обсмажте на середньому вогні протягом п’яти хвилин, періодично помішуючи, поки не розм’якшиться. Додайте часник і залиште ще на хвилину.

Додайте фарш, перемішуючи його та подрібнюючи дерев’яною ложкою, а потім залиште приблизно на шість хвилин – поки він не підрум’яниться. Коли м'ясо підрум’яниться, додайте томатне пюре і тушкуйте хвилину, добре перемішуючи. Додайте нарізані помідори. Потім влийте мед і приправте до свого смаку. Тушкуйте ще кілька хвилин.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Щоб зібрати лазанью, налийте трохи начинку на дно форми для запікання або каструлі, розподіливши її по всьому дну, і покладіть зверху два листи лазаньї. Потім знову треба викласти начинку і накрити листом тіста. Повторюйте, поки інгредієнти не скінчаться. Останнім шаром має бути начинка.

Помістіть крем-фреш у миску та змішайте з двома столовими ложками води, щоб розм’якшити його та зробити однорідний соус, який можна наливати. Налийте це зверху на майбутню лазанью, а потім покладіть моцарелу. Посипте зверху пармезаном і випікайте 25-30 хвилин до золотистого кольору. Подавайте, посипавши базиліком.

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