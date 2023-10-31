Ми робимо це неправильно: досвідчений кухар сказав, як готувати омлет

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Відомий шеф-кухар Джеймі Олівер розповів, що для приготування пишного та смачного омлету не потрібні ні молоко, ні вершки. Головне, за його словами, добре збити яйця у мисці з невеликою кількістю солі.

"Хтось додає молоко, хтось додає вершки, але якщо ви правильно приготували, вам нічого з цього не потрібно", — зазначив кухар.

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За його рецептом, яйця потрібно збити до однорідної маси, посолити до свого смаку і влити на розігріту з вершковим маслом сковороду. Потім потрібно швидко помішувати омлет лопаткою, щоб він не прилип до сковороди. Олівер радить не допустити того, щоб яйця переварилися, а для цього просто відсувати час від часу сковорідку убік.

"В результаті виходять смачні англійські яйця – м'які, розкішні, ніжні", — запевнив кухар.

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