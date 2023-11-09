Штормитиме три доби: коли почнеться небезпечна магнітна буря

Потужні геомагнітні шторми накрили Землю 9 листопада. Сил ударів становила 6 балів. Ця магнітна буря триватиме три доби.

За даними meteoagent, геомагнітні коливання триватимуть до 11 листопада включно. Увесь цей час прогнозується, що сила ударів буде триматися на ріні 6 балів.

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З 12 по 14 листопада очікуються слабкі геомагнітні удари з К-індексом у два бали.

Симптоми впливу магнітних бур на людину

Вони можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Не потрібно просто сидіти та чекати, поки коливання знайдуть на вас вплив. Аби вберегти та підготувати свій організм, варто дотримуватися всього декількох порад. Вони будуть корисні не тільки в період наближення та розпалу геомагнітної хвилі, а й у повсякденному житті.

По-перше, намагайтесь знизити рівень стресу. Менше реагуйте на подразники, сконцентруйтеся на позитивних думках та подіях.

По-друге, варто приділити час своєму фізичному стану. Робіть легку ранкову зарядку в ліжку, а протягом дні не забувайте періодично гуляти та робити легеньку розтяжку для м’язів. Більше дихайте свіжим повітрям.

Пам’ятайте про підтримання водного балансу. Поставте пляшку з водою поруч і пийте протягом дня, коли ваш організм відчує жагу. В зимовий час можете використовувати термокружку, аби вода довше зберігалася теплою і її було комфортно пити.

Додайте до раціону більше корисних овочів та зелені. Особливо в холодний період варто підтримувати свій організм в тонусі.

Намагайтесь не вживати багато кави та спробуйте менше палити цигарок.

Лягайте спати вчасно, і спіть не менше 7 годин, аби організм міг відновити сили для наступного дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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