Британський музей визнав римського імператора трансгендером

Правитель Риму Геліогабал, також відомий як Марк Аврелій Антонін, правив з 218 по 222 рік. Він був сином імператора Каракалла і його коханки Євтихії. Після вбивства Каракалла у 217 році його матір зробила усе, аби син посів трон правителя Риму.

Він став імператором у 14 років і, будучи підлітком, шокував підданих, коли публічно одружився з чоловіком і став його "дружиною". Свого коханця Гайя Кассія Апіона він призначив префектом преторія.

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Тим часом музей Північного Хартфордшира у британському Хітчині визнав імператора Геліогабала (Марка Аврелія Антонія) жінкою.

Як повідомляє The Telegraph, працівники британського музею заявили, що вирішили називати імператора "вона", вивчивши тексти римського історика та консула Діона Касія.

За словами члена ради музею Кейт Хоскінс, рішення було продиктоване уважністю до використання займенників людьми в минулому, так і сучасниками.

"Ми знаємо, що Геліогабал ідентифікував себе як жінку і чітко вказав, які займенники використовувати, що показує, що займенники - це не якась новинка", – прокоментувала музейниця.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли гробницю писаря фараонів, який жив у першому столітті до нашої ери.

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