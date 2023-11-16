У Єгипті знайшли гробницю писаря фараонів, який жив у 1 столітті до н.е.: вражає розкішним оздобленням

Археологи з Чехії знайшли це поховання в Абусірі, розташованому між Гізою та Саккарою на півночі Єгипту. Ретельне вивчення скелету показало, що Джехуті-імхату, що жив приблизно в першому тисячолітті до нашої ери, помер у віці 25 років та страждав від важкого остеопорозу. Гробниця містить різноманітні складні сцени та ієрогліфи, а її відкриття допоможе краще зрозуміти історичні наративи та традиції Стародавнього Єгипту, зауважує Чеський інститут єгиптології.

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Про це повідомляє Greek Reporter.

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Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі також підкреслив важливість цього відкриття. Раніше на цьому некрополі, де розташована гробниця, були знайдені поховання визначних чиновників і військових лідерів.

Нагадаємо, археологи Іспанії знайшли докази, що люди проводили операції на черепі 4500 років тому.

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