Боротися потрібно оперативно: як позбутися кульбаб на ділянці

Луг, усіяний кульбабами, для більшості людей виглядає життєрадісно. Однак садівники не поділяють цього захоплення, оскільки вони класифікують ці рослини як бур’ян. Кульбаби, хоч і виглядають ніжно, мають глибоке коріння, яке може досягати одного метра в довжину, вони швидко розростаються та завдають шкоди сільськогосподарським культурам.

Таким чином, боротьба з кульбабами, як і з іншими видами бур’янів, повинна бути своєчасною. Згідно з рекомендаціями 24garten, їх слід видалити з території до того, як вони встигнуть дати насіння.

Як позбутись від кульбаби на ділянці

Для ефективного перешкодження розповсюдження кульбаб садівникам спочатку потрібно обрізати привабливі квітки цих рослин. Такий підхід дозволить тимчасово призупинити їхнє поширення на вашій ділянці.

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Далі потрібно виконати крок, який вимагає фізичної праці: викорчувати кульбаби з коренем. Оптимально робити це після дощу, коли ґрунт стає м’яким і вологим.

У разі, коли кульбаби знаходяться на газоні чи в городі, слід використовувати спеціальний довгий інструмент для видалення бур’янів. Якщо ж вони проросли між плиткою, можна скористатися шпателем для швів або старим ножем.

За допомогою інструменту проникніть у ґрунт поруч з коренем кульбаби, дістаньте до його кінця та акуратно витягніть з землі.

При можливості намагайтеся видаляти корінь повністю, оскільки навіть частини кореня можуть стати основою для нових рослин. Просте виривання кульбаби не завжди є ефективним.

Після видалення кореня, заповніть отвір ґрунтом і повторно засійте газон.

Цей метод найкраще застосовувати до початку періоду цвітіння кульбаб.

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