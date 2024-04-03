Що таке діатомова земля та як вона позбавить вас від шкідників в саду
Діатомова земля (DE) – це дрібний білий порошок, що складається зі скам’янілих залишків одноклітинних водоростей. Це чудовий органічний інсектицид, який можна використовувати в саду для боротьби з широким спектром комах-шкідників.
Діатомова земля має мікроскопічно гострі краї, які руйнують зовнішній скелет комах, змушуючи їх висихати. DE ефективний проти будь-якої комахи з зовнішнім скелетом, пише The Farmers Almanac.
Натуральна діатомова земля – це дрібний порошок, отриманий зі скам'янілих решток крихітних водних організмів, що називаються діатомовими водоростями, скелети яких складаються з природної речовини.
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Цей інсектицид здатен відлякати:
- Бліх
- Кліщів
- Мурах
- Багатоніжок
- Вуховерток
- Тарганів
- Цвіркунів
- Личинок грибних комарів
Діатомова земля також відлякує равликів та слимаків.
Чи безпечний DE для людей і домашніх тварин?
Діатомова земля безпечна для людей, якщо його не вдихати. При роботі з цим інсектицидом рекомендується використовувати маску.
Як використовувати діатомову землю в саду:
Обпилювання: Посипте DE на ґрунт, навколо основи рослин, під рослинами в горщиках або в інших місцях, де присутні комахи-шкідники.
Спрей: Змішайте DE з водою і розпиліть на листя або цільову поверхню.DE стає неефективним, коли намокає. Тому повторно наносите його після поливу або дощу.
Інші фактори, які слід врахувати:
Цей інсектицид може бути шкідливим для бджіл. Наносите його ввечері, коли бджоли не активні.
Діатомова земля може дратувати очі. При роботі з інсектицидом рекомендується використовувати захисні окуляри.
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