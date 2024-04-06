Квітневий догляд: як захистити троянди від попелиці та стимулювати їх ріст

Розкішні троянди є втіленням краси у будь-якому куточку саду. Вони не лише зачаровують своїм цвітінням протягом усього сезону, але й вимагають уважного догляду. Зокрема, особливо важливим етапом є своєчасне обприскування.

Згідно з порадами SE, перше обприскування розарію рекомендується проводити вже у квітні. Цей захід сприяє не лише активізації росту кущів, але й ефективно захищає їх від шкідників, таких як попелиця. Для цього використовується засіб на основі дріжджів.

Читайте також: Названо найкраще добриво, щоб підживити нарциси у квітні

Як приготувати добрива для троянд з дріжджів

Дріжджі відіграють роль захисного щита проти грибкових захворювань і збагачують рослини необхідними поживними елементами. Щоб приготувати цей захисний розчин, потрібно розтовкти пекарські дріжджі, змішати їх з приблизно 0,5 молока (оптимально використовувати 3,2% жирності) і розвести отриману суміш 10 літрами води. Потім потрібно ретельно обприскати розчином кущі троянд.

Для підживлення троянд дріжджами можна також приготувати розчин для поливу. Для цього візьміть 100 грамів дріжджів, додайте до них склянку цукру і залиште настоюватися на декілька годин. Після цього додайте до дріжджової суміші 10 літрів води та залиште на тиждень. Коли розчин буде готовий, розбавляйте його у пропорції одна склянка на десять літрів води й використовуйте для поливу троянд раз на тиждень.

Нагадаємо, раніше садівники назвали ідеальний час для обрізки троянд, щоб отримати гарне цвітіння.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!