Названо найкраще добриво, щоб підживити нарциси у квітні

Весна приносить із собою розмаїття кольорів, а першими її квітучими посланцями частіше всього стають цибулинні рослини, такі як гіацинти, тюльпани та нарциси. Якщо ви вже встигли посадити їх у своєму саду чи на дачі минулої осені, то з приходом квітня не забудьте їх удобрити.

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Команда UAportal разом з apostrophe.ua підготували корисні поради про те, як правильно доглядати за нарцисами, щоб вони радували око буйним цвітінням.

Вирощування цих квітів не вимагає особливих зусиль, тому вони часто прикрашають клумби. Перед тим як підживити рослини, слід виконати наступні кроки:

Очистити клумбу від листя, гілок та іншого сміття. Злегка розпушити ґрунт. Забезпечити регулярний полив нарцисів.

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Добриво слід вносити після того, як з’являться перші зелені пагони, які мають бути заввишки не менше 5 сантиметрів. Найкраще це робити в суху, безвітряну погоду, щоб цибулини нарцисів зміцніли, а квіти були яскравими та пишними.

Для першого підживлення потрібно розчинити у відрі води 50 грамів сечовини, 70 грамів суперфосфату та 40 грамів сульфату калію. Перед застосуванням добрива слід добре полити грядку. Також можливе сухе внесення добрив, для цього між рядами нарцисів роблять невеликі поглиблення.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, що робити навесні з цибулинними рослинами, зокрема й нарцисами.

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