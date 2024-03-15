Чим підживити жоржини, щоб почали квітнути раніше: лайфхак від садівників

За твердженням фахівців, правильне підживлення є запорукою здорового розвитку, пишного цвітіння та загальної життєстійкості жоржин. Ця квіткова культура особливо потребує поживних речовин під час активної вегетації.

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Вони необхідні для формування міцних стебел і листя, а також для утворення квіткових бутонів. Деякі добрива містять компоненти, що сприяють прискореному процесу формування бруньок, завдяки чому жоржини розквітають раніше від запланованого терміну. Про це пише ТСН.

Саме навесні ці рослини відновлюють активне зростання після зимового періоду спокою. На цьому етапі слід використовувати органічні добрива (перегній, компост, рослинні відвари), багаті на необхідні поживні елементи та здатні збагачувати ґрунт на гумус. Наприклад, під час фази активного розвитку рослинам потрібно більше фосфору для формування потужної кореневої системи. Тому варто застосовувати добрива, збагачені цим компонентом.

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Підживлювати жоржини необхідно регулярно, але обережно, уникаючи надлишкового внесення добрив. Важливо дотримуватися рекомендованих виробником норм внесення, зазначених на упаковці. Крім того, ці квіти можуть потребувати додаткового внесення мікроелементів, зокрема цинку, заліза та магнію.

А перед безпосереднім початком цвітіння жоржини слід підживити добривом з високим вмістом калію. Воно сприятиме утворенню яскравих та пишних квітів.

Нагадаємо, ми вже писали про правила висаджування жоржин.

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