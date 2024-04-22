Бодібілдер порадив 3 ефективні вправи для швидкого схудення

Хочете позбутися жиру на животі та отримати заповітні кубики? Не обов'язково йти до спортзалу! Ось три прості, але ефективні вправи, які ви можете робити вдома.

Про це розповів експерт з бодибілдингу Надер Кудімат для GB News. Пам'ятайте, що регулярні фізичні вправи та здорове харчування – це запорука стрункого тіла та міцного здоров'я!

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1. Швидка ходьба:

Це доступний і простий вид кардіо, який допомагає спалювати калорії та жир по всьому тілу, включаючи живіт.

Щоб отримати результат, ходіть у швидкому темпі щонайменше 30 хвилин більшість днів тижня.

2. Їзда на велосипеді:

Чудовий спосіб спалити калорії та підтягнути м'язи нижньої частини тіла, включаючи м'язи живота.

Можна їздити на вулиці або на стаціонарному велосипеді.

Для кращого результату їздіть у помірному темпі протягом 30-45 хвилин кілька разів на тиждень.

3. Йога:

Не лише спалює жир, але й покращує гнучкість, баланс і силу.

Деякі пози йоги, такі як планка та човник, спеціально опрацьовують м'язи живота.

Для початківців є багато онлайн-занять йогою, які допоможуть вам розпочати.

Порада:

Поєднуйте ці вправи з здоровою дієтою для досягнення найкращих результатів.

Не забувайте про розминку перед тренуванням і заминку після.

Якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу та зверніться до лікаря.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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