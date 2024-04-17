"Білет" чи "квиток": мовознавці пояснили, коли правильно вживається кожне зі слів
Українська мова розрізняє терміни "квиток" та "білет", та обидва вони існують у лексиці. Ці слова застосовуються залежно від контексту і не можуть вважатися взаємозамінними.
Детальніше про використання цих слів у різних ситуаціях розповіли на Facebook-сторінці Mova, пише Telegraf. Першочергово потрібно розібратися, що означає кожне зі слів.
Білет – це картка з запитаннями, який використовується під час проведення іспитів. Цей термін також може вживатися для позначення цінних паперів.
До прикладу: "Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" (О. Донченко).
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Квиток – це документ, що дозволяє пересування на транспорті, а також підтверджує членство в певній організації. Крім того, цей термін використовується для позначення дозволу на доступ до різних заходів або установ, наприклад, музеїв чи театрів.
До прикладу: "Кур’єр… приніс нам три квитки до театру" (О. Досвітній).
Треба вживати слово "білет", коли він:
- екзаменаційний
- лотерейний
- кредитний
- банківський
Кажемо "квиток", якщо він:
- партійний
- профспілковий
- журналістська
- військовий
- трамвайний
- проїзний
- вхідний
- театральний
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