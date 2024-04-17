'Білет' чи 'квиток': мовознавці пояснили, коли правильно вживається кожне зі слів

Українська мова розрізняє терміни "квиток" та "білет", та обидва вони існують у лексиці. Ці слова застосовуються залежно від контексту і не можуть вважатися взаємозамінними.

Детальніше про використання цих слів у різних ситуаціях розповіли на Facebook-сторінці Mova, пише Telegraf. Першочергово потрібно розібратися, що означає кожне зі слів.

Білет – це картка з запитаннями, який використовується під час проведення іспитів. Цей термін також може вживатися для позначення цінних паперів.

До прикладу: "Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" (О. Донченко).

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Квиток – це документ, що дозволяє пересування на транспорті, а також підтверджує членство в певній організації. Крім того, цей термін використовується для позначення дозволу на доступ до різних заходів або установ, наприклад, музеїв чи театрів.

До прикладу: "Кур’єр… приніс нам три квитки до театру" (О. Досвітній).

Треба вживати слово "білет", коли він:

екзаменаційний

лотерейний

кредитний

банківський

Кажемо "квиток", якщо він:

партійний

профспілковий

журналістська

військовий

трамвайний

проїзний

вхідний

театральний

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