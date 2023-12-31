Безалкогольне шампанське на Новий рік, яке можна й дітям: два рецепти

Під час святкування Нового року потрібно подбати про "святкові напої" не лише для дорослих, а й для дітей, чи для гостей, які не вживають алкоголю.

Проте, це не означає, що ваше святкування повинно бути нудним. Ми пропонуємо вам рецепти безалкогольного шампанського, яке не лише задовольнить ваші смакові рецептори, але й стане корисним напоєм.

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Пряний коктейль

Інгредієнти:

Літр води

150 г меду

150 г цукру

Два лаврових листки

По 5 г кориці, гвоздики, імбиру, кардамону та мускатного горіха

Жменя родзинок

Як готувати:

Закип'ятіть воду та додайте цукор, прянощі та мед. Проваріть усе протягом 15 хвилин на повільному вогні.

Після охолодження суміші розлийте її у скляні пляшки.Додайте родзинки - по 6-7 штучок у кожну пляшку. Щільно закрийте пляшки та залиште їх у холодильнику на настоювання.

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"Шампанське", яке освіжить

Використовуйте наступні інгредієнти на одну порцію: яблуко, сік з трьох лимонів, 75 г цукру, кілька листків м'яти та содова.

Засипте цукор у каструлю, додайте лимонний сік та розігрівайте на маленькому вогні, помішуючи.

Додайте нарізані яблука та м'яту, доведіть до кипіння під кришкою, а потім залиште охолонути.

Додайте содову, розлийте у бокали – святкуйте.

Ці напої стануть чудовою альтернативою алкогольним варіантам і додадуть особливий шарм вашому святковому застіллю.

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