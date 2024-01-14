Автомобіль не заводиться на морозі: спробуйте лайфхак з фарами

У морози може статися неприємність для водіїв – автомобіль не хоче заводитися. Це може бути викликано кількома причинами.

Найпоширенішою причиною є те, що двигун замерз. Коли температура повітря опускається нижче 0 градусів за Цельсієм, масло у двигуні стає густішим і гірше прокачується. Це може призвести до того, що двигун не зможе прокрутитися.

Інші можливі причини того, що автомобіль не заводиться після морозної ночі, включають проблеми з акумулятором, з паливом чи проблеми з іскрою, пише видання RAC Drive.

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Фахівці радять: щоб реанімувати автомобіль, який не заводиться після морозної ночі, спробуйте спочатку перевірити акумулятор. Якщо він розряджений, ви можете спробувати зарядити. Потім перевірте паливний бак. Переконайтеся, що в баку є достатньо палива, і що паливо не замерзло.

Перевірте свічки запалювання. Якщо свічки запалювання забруднені або пошкоджені, вони можуть не давати іскру, необхідну для запуску двигуна.

Як завести машину, якщо вона довго стояла на морозі

Переконайтеся, що радіо, фари, обігрівач тощо вимкнено, щоб вони не споживали енергію від акумулятора та двигуна. Тепер вставте ключ у замок запалювання і поверніть його з положення "вимкнено" в положення "старт" приблизно десять разів. Ви "перемикаєте ключ", що може допомогти прогріти акумулятор і стартер. Якщо ця тактика не спрацювала з першого разу, зачекайте хвилину та повторіть спробу.

Вашому акумулятору може знадобитися трохи "швидкого старту". Використайте з’єднувальні кабелі, щоб запустити двигун від АКБ іншого автомобіля.

Підмерзлий акумулятор можна віднести додому або в гараж відігріватися. Також можна відігріти акумулятор феном. Можна спробувати відігріти АКБ, не виймаючи з-під капота.

Потрібно в автомобілі увімкнути на 30-40 секунд ближнє або дальнє світло фар, потім вимкнути їх та спробувати завести двигун. Така маніпуляція запустить хімічні реакції в акумуляторі та підготує йог до успішного запуску двигуна.

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