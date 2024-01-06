Як за лічені секунди розморозити лобове скло автомобіля (відео)

Зима – це час, коли багато водіїв стикаються з проблемою замерзлого лобового скла. Це може бути неприємним і небезпечним, особливо якщо ви поспішаєте на роботу або в подорож.

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На щастя, є кілька способів швидко розморозити лобове скло. Фахівці радять ніколи не поливати змерзле скло гарячою водою, оскільки через перепад температур скло може потріскатися.

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Для початку в автомобілі потрібно увімкнути обігрівач і кондиціонер. Це допоможе висушити повітря в салоні автомобіля, що призведе до випаровування вологи і, відповідно, до розморожування льоду.

Відкрийте вікно. Це також допоможе висушити повітря в салоні.

Використовуйте розчин ізопропілового спирту та води. Цей розчин не замерзає, тому він допоможе швидко розтопити лід.

Потім скористайтеся скребком для вітрового скла, чи скребком для льоду, щоб обережно видалити розм’якшений лід та іній. Почніть зверху і рухайтеся вниз, переконавшись, що ви очистили все вікно для максимальної видимості.

Ще один спосіб – налийте теплу воду у міцний поліетиленовий пакет із застібкою та зверху вниз почніть рухатися пакетом по склу, притискаючи його легко до змерзлої поверхні. Замість пакета можна використати й пластикові пляшки, наповнені теплою водою.

Тим часом у TikTok один з користувачів показав, як він за лічені секунди "розморозив скло" свого автомобіля. Чоловік використав шматок товстого картону й поклав його на лобове скло автомобіля, який припаркований на вулиці. Коли треба скористатися авто, просто зніміть картон і скло не буде покрите льодом чи снігом.

Раніше експерти підказали, як автомобілісти можуть швидко очистити лобове скло від льоду.

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