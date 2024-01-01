Експерти підказали, як автомобілісти можуть швидко очистити лобове скло від льоду

Водії можуть швидко очистити лобове скло свого автомобіля, використовуючи залишки алкоголю. Зокрема, підійде горілка.

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За словами користувача TikTok @alextench, так можна за лічені секунди видалити лід із лобового скла автомобіля. Про це повідомляє Express.co.uk.

Лід швидко випаровуються, залишаючи чисте скло. Метод може бути ідеальним для тих, кому важко очистити лобове скло, не маючи під рукою відповідного розчину для видалення льоду.

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Водночас інший водій попередив, що обливання автомобіля горілкою може стати серйозною загрозою безпеці в деяких населених пунктах. Зокрема, це може спричинити пожежу.

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