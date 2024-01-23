Авокадо дозріє всього за 10 хвилин та збереже смак

Авокадо – це смачний і корисний фрукт, який можна використовувати в різних стравах. Однак часто у магазинах він продається недостиглим.

У соцмережах експертка із домашніх лайфхаків Лора розповіла про новий спосіб дозрівання авокадо всього за 10 хвилин.

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Для цього потрібно взяти тверде авокадо, загорнути його в фольгу і поставити в розігріту духовку на 180 градусів й увімкнути вентилятор.

Авокадо виділяє газ етилен, який сприяє дозріванню. Завдяки обгортці фольгою фрукти практично оточені власним газом етиленом, що повинно прискорити процес дозрівання. Разом тепло духовки та газ етилен розм’якшать фрукти.

Лора спробувала цей метод і виявила, що авокадо дійсно дозріває всього за 10 хвилин. Вона також зауважила, що смак авокадо не змінився.

Також можна покласти нестигле авокадо у пакет з бананами чи яблуками. Вони прискорять дозрівання авокадо. Проте цей процес займе добу чи дві.

Цей новий лайфхак може стати справжнім порятунком для тих, хто не хоче чекати кілька днів, поки авокадо дозріє.

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