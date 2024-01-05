Лікарі розповіли, що буде з організмом, якщо їсти авокадо щодня

Авокадо - це тропічний фрукт, який став популярним у всьому світі. Цей плід є одним із найбільш поживних фруктів на планеті, і його регулярне вживання може мати серйозний позитивний вплив на ваше здоров'я.

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Авокадо багате на мононенасичені жири, які допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ (поганого холестерину) та підвищити рівень холестерину ЛПВЩ (хорошого холестерину). Це може допомогти захистити ваше серце від захворювань, пише Womensfitness.co.uk.

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Користь авокадо для травлення

Авокадо також є хорошим джерелом клітковини, яка необхідна для нормального травлення. Клітковина допомагає підтримувати здоров'я кишечника та покращує всмоктування поживних речовин.

Користь авокадо для імунітету

Авокадо містить багато вітамінів групи В, які допомагають підтримувати здорову імунну систему. Ці вітаміни також необхідні для вироблення енергії та підтримки роботи нервової системи.

Користь авокадо для шкіри та волосся

Авокадо містить вітаміни С і Е, які є природними антиоксидантами. Антиоксиданти допомагають захистити клітини від пошкоджень, що може призвести до старіння шкіри та розвитку раку. Вітаміни С і Е також можуть допомогти покращити здоров'я волосся та шкіри.

Зловживання авокадо

Попри всі переваги, авокадо не слід вживати у великих кількостях. Під час вагітності та годування груддю вживання авокадо може зменшити вироблення молока. Крім того, людям з підвищеною чутливістю шлунка слід обмежити споживання авокадо, оскільки він може призвести до запору через високий вміст клітковини.

Як включити авокадо у свій раціон

Авокадо є універсальним продуктом, який можна додавати в різні страви. Його можна їсти в сирому вигляді, додавати в салати, омлети, смузі та інші страви.

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