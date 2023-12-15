Буде як свіжий: як заморозити авокадо, щоб не зіпсувати смак
Авокадо — корисний і смачний фрукт, але він швидко псується. Якщо ви купили багато авокадо і хочете зберегти його надовше – заморозьте фрукт.
Про це пише Shuba.
Як правильно заморозити авокадо
Перед заморожуванням авокадо потрібно очистити від шкірки і вийняти кісточки. Якщо ви плануєте використовувати авокадо в салатах або смузі, його можна нарізати на шматочки. Якщо ж ви хочете приготувати авокадо-тост або іншу страву, в якій авокадо потрібно пюрувати, його можна подрібнити виделкою.
Після того, як авокадо очищене і подрібнене, його потрібно розкласти в герметичні пакети або контейнери і відправити в морозильну камеру. Щоб авокадо не потемніло, його можна збризнути лимонним соком.
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Скільки можна зберігати заморожене авокадо
Авокадо можна зберігати в морозильній камері до 6 місяців. Після розморожування авокадо рекомендується використовувати впродовж 24 годин.
Як розморозити авокадо
Авокадо можна розморозити в холодильнику протягом кількох годин або в мікрохвильовій печі за потужністю 100-200 Вт протягом 2-3 хвилин.
Смак і текстура заморожених авокадо
Заморожування трохи змінює смак і текстуру авокадо. Після розморожування авокадо може стати менш шовковистим і трохи гіркуватим. Щоб покращити смак і текстуру заморожених авокадо, їх можна додати в салати або смузі з іншими інгредієнтами.
Нагадаємо, ми вже писали, чи можна щодня вживати авокадо.
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