Археологи знайшли бронзову руку, розписану однією з найдавніших мов світу (фото та відео)

Археологи виявили 2100-річну бронзову руку, на якій зображений найстаріший і найдовший зразок васконського письма, що відомий на сьогодні.

Рука, розміром приблизно 5,5 на 6 дюймів, була знайдена під час розкопок у 2021 році на місці, яке вважають поселенням часів римських серторіанських воєн, пише arkeonews.net.

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Напис на руці зроблений васконською мовою, до якої також належить баскська мова, якою розмовляють у сучасній Країні Басків.

Васконська мова, якою розмовляли доримські васкони, має значне значення для розуміння мовної та культурної еволюції Європи.

Місце знахідки артефакту – біля входу в житлову будівлю в межах поселення Ірулегі – свідчить про його ритуальне значення.

Аналіз напису виявив слово, схоже на баскський термін, що означає "щастя", що свідчить про те, що артефакт міг служити оберегом або присвятою божеству.

"Рука Ірулегі — єдиний довгий написаний текст, знайдений на сьогодні, поряд з кількома монетами, викарбуваними на території Васконіка", – сказав провідний автор дослідження Маттін Айстаран з Університету Країни Басків.

Він додав: "Руку Ірулегі слід розглядати як добре інтегрований елемент у культурний контекст поселення".

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Відкриття кидає виклик попереднім припущенням про грамотність стародавніх васконських громад, надаючи докази того, що вони володіли писемністю.

Хоча зв’язок між васконською мовою Ірулегі та сучасною баскською мовою остаточно не доведений через нестачу порівняльних текстів, дослідники вважають, що напис пропонує спокусливі докази лінгвістичного зв’язку.

Мікель Едесо Егіа з Наукового товариства Аранзаді, який координував дослідницьку групу, сказав: "Відкриття Руки Ірулегі відкрило новий горизонт для розгадки історії найзагадковішої мови, яка ще живе в Європі: баскської мови".

Він підкреслив важливість подальших досліджень для розкриття таємниць, що оточують баскську мову та її давнє походження.

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