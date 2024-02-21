У пустелі в Китаї знайшли у човнах сотні загадкових муміфікованих тіл, яким 4000 років (фото)

Вчені провели генетичне дослідження 13 мумій, знайдених у пустелі Сіньцзян, і зробили сенсаційні висновки.

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Мумії Тарімського басейну, вік яких сягає 4000 років, протягом багатьох років бентежили вчених. Їхнє європейське обличчя та одяг змусили дослідників припустити, що вони могли бути мігрантами з Заходу, пише arkeonews.

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Однак нове дослідження, опубліковане в Nature Journal, спростовує цю теорію. Аналіз ДНК показав, що мумії були місцевими жителями, які глибоко вкорінилися в цій місцевості.

Дослідження показало, що мумії є реліктами стародавнього населення, яке зникло в Євразії після останнього льодовикового періоду. Їхні гени схожі на гени корінних народів, які сьогодні живуть у Сибіру та Америці.

Попри те, що мумії не були мігрантами, вони не були культурно ізольованими. 4000 років тому вони вже сприйняли нові ідеї та культури: вони носили тканий вовняний одяг, будували іригаційні системи, вирощували немісцеву пшеницю та просо, пасли овець і кіз і доїли велику рогату худобу для виробництва сиру.

Чому їх ховали в човнах?

Це питання все ще залишається без відповіді. Ця практика не зустрічається більше ніде в регіоні і, можливо, найкраще асоціюється з вікінгами.

Дослідження розкриває нове світло на давню історію Центральної Азії. Воно показує, що люди, які жили в цьому регіоні 4000 років тому, були більш космополітичними, ніж вважалося раніше.

Раніше археологи знайшли на уламках корабля в Естонії найстаріший сухий компас Європи.

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