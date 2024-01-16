"Оленка" з крабовими паличками: Як приготувати простий та ситний салат на кожен день
Як зробити салат Оленка з крабовими паличками
Класичний салат з крабовими паличками вже давно став звичним гостем на наших столах. Але якщо ви хочете здивувати своїх гостей незвичайним і смачним блюдом, спробуйте приготувати салат "Оленка".
Секретами приготування поділились на сайті "Телеграф". Для того, щоб гриби вийшли більш ароматними, їх можна обсмажити з часником. Якщо ви не любите цибулю, її можна не додавати в салат. Для більш ніжного смаку салат можна заправити не тільки майонезом, але й сметаною або йогуртом.
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Інгредієнти:
- Печериці - 750 г
- Крабові палички - 400 г
- Яйця - 5 шт.
- Огірки свіжі - 4 шт.
- Майонез - 100 г
- Зелень петрушки - 1 пучок
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
Спосіб приготування:
- Гриби почистіть, вимийте і наріжте довільними шматочками.
- Цибулю також почистіть і дрібно наріжте. Підсмажте на розігрітій сковороді разом із грибами до готовності.
- Огірки вимийте і наріжте кубиками, а очищені крабові палички - соломкою.
- Яйця відваріть круто, дайте їм охолонути, очистіть від шкаралупи і наріжте кубиками.
- У салатнику змішайте підготовлені інгредієнти, посоліть, додайте подрібнену петрушку. Заправте салат майонезом, ретельно перемішайте і подавайте на стіл.
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