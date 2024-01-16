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"Оленка" з крабовими паличками: Як приготувати простий та ситний салат на кожен день

Ігор Романько

Як зробити салат Оленка з крабовими паличками

Класичний салат з крабовими паличками вже давно став звичним гостем на наших столах. Але якщо ви хочете здивувати своїх гостей незвичайним і смачним блюдом, спробуйте приготувати салат "Оленка".

Секретами приготування поділились на сайті "Телеграф". Для того, щоб гриби вийшли більш ароматними, їх можна обсмажити з часником. Якщо ви не любите цибулю, її можна не додавати в салат. Для більш ніжного смаку салат можна заправити не тільки майонезом, але й сметаною або йогуртом.

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Інгредієнти:

  • Печериці - 750 г
  • Крабові палички - 400 г
  • Яйця - 5 шт.
  • Огірки свіжі - 4 шт.
  • Майонез - 100 г
  • Зелень петрушки - 1 пучок
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Гриби почистіть, вимийте і наріжте довільними шматочками.
  2. Цибулю також почистіть і дрібно наріжте. Підсмажте на розігрітій сковороді разом із грибами до готовності.
  3. Огірки вимийте і наріжте кубиками, а очищені крабові палички - соломкою.
  4. Яйця відваріть круто, дайте їм охолонути, очистіть від шкаралупи і наріжте кубиками.
  5. У салатнику змішайте підготовлені інгредієнти, посоліть, додайте подрібнену петрушку. Заправте салат майонезом, ретельно перемішайте і подавайте на стіл.

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