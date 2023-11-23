91-річний австрійський мільйонер шукає наречену: які вимоги до претенденток

Австрійський мільйонер та власник будівельної компанії Ріхард Люгнер оголосив про свої наміри знайти свою сьому дружину. У своїй обраниці він шукатиме розум та здатність допомогати йому вести бізнес.

Як повідомляє BILD, Люгнер, відомий як "будівельно-світський лев", зараз перебуває у пошуках чарівної співмешканки, і його вимоги вражають своєю незвичайністю. "Розмір грудей не має значення - вона має бути гарною та розумною", – відзначив мільйонер.

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Це вже сьомий пошук кохання Люгнера, який раніше був одружений шість разів, включаючи шлюб з Кеті Шмітц у 2014 році, коли йому було 81 рік. Однак пара розлучилася через два роки.

"Жити треба активно, навіть у коханні! Мені все ще подобається бути активним, і я справді хочу бути з кимось", – визнав Люгнер.

За його словами, обраниця має бути старше 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб бути йому підтримкою. Важливіше для бізнесмена - розум та свідомість жінки, а не її зовнішність.

"Маленька, висока, колір шкіри - не має значення. Вона повинна бути розумною, але неважливо, брюнетка вона, шатенка або блондинка… Вона має бути просто милою", – додав Люгнер.

Несприятливі досвіди минулих відносин не знімуть з австрійського мільйонера віру в знову знайти кохання, а його серце продовжить пульсувати в ритмі активного та стильного життя.

Нагадаємо, в Англії жінка вдруге народила різноколірних двійнят. Перші двійнята з різним кольором шкіри з'явилися на світ у 2001 році, а другі дівчатка народилися 2009 року.

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