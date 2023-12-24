7 різдвяних рослин, які токсичні для домашніх тварин

Деякі рослини стануть чудовим подарунком на різдвяно-новорічні свята, а також будуть елементом декору. Насправді ж вони можуть становити серйозну шкоду для здоров'я ваших улюбленців.

Флористи наголошують, що окремі рослини можуть бути навіть смертельними. Тому обережно ставтеся до того, що приносите у дім. Про це пише Mental Floss.

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1. Падуб

Падуб — це звичайна різдвяна рослина, що сягає корінням у традиції друїдів. Сьогодні багато християн використовують рослину як нагадування про Розп’яття. Але будьте обережні, якщо ви все-таки вирішите прикрасити кімнати: і рослина, і ягоди містять токсини, які можуть бути шкідливими для домашніх тварин і дітей.

Загальні симптоми отруєння падубом включають блювоту та діарею, надмірну слинотечу та біль у животі. Вживання великої кількості листя або ягід падуба також може призвести до судом, а в деяких випадках навіть до смерті.

2. Омела

Омела – чи не найромантичніша рослина сезону. І хоча це традиція, щоб пари цілувалися під її листям, будь-які пухнасті члени родини повинні триматися якомога далі.

Ця маленька рослина містить як лектини, так і форотоксини, які є основними токсинами, які можуть призвести до різкого сповільнення ударів серця тварин або зниження артеріального тиску. Але вашому вихованцеві доведеться з’їсти багато омели, щоб отримати серйозний вплив токсинів. Якщо вони все-таки перекусять рослиною, обов’язково зверніть увагу на такі симптоми, як шлунково-кишкові розлади, слабкість, утруднене дихання та низький кров’яний тиск.

3. Пуансетія

Пуансетія – це красиві та знакові різдвяні рослини, які зазвичай дарують у різдвяно-новорічний сезон. Але ви повинні бути обережними з тим, де їх тримати: хоча пуансетії не такі шкідливі, як заведено вважати, проте у деяких домашніх тварин може виникнути алергічна реакція на сік рослини. Проявляється це у вигляді блювоти, слинотечі та подразнення шкіри. У більшості випадків вашій кішці чи собаці довелося б проковтнути велику кількість пуансетії, щоб отримати більш серйозну реакцію.

4. Лілії

Лілії – популярний вибір у святкових квіткових композиціях. Однак, якщо у вас є домашні тварини, краще не тримати ці квіти у домі, особливо якщо у вас є члени родини котячих. Навіть вживання невеликої кількості рослини може призвести до судом, серцевої аритмії або навіть органної недостатності. Хоча не всі лілії отруйні для собак, але усі лілії, що належать до сімейства "справжніх лілій" і "лілейників", надзвичайно небезпечні для котів.

5. Ваша ялинка

Звичайно, собаки та коти можуть бути великою загрозою для ялинки, яку ви притягли в будинок. Але дерева не зовсім беззахисні. Олії з хвої можуть дратувати рот і шлунок вашого вихованця. За особливо жахливих обставин, якщо вони гризтимуть ялинку, то у них може з'явитися діарея, непрохідність або навіть кишкові проколи. Також краще тримати тварин якомога далі від ялинкової води, оскільки з часом там можуть накопичуватися бактерії.

6. Плющ

У дохристиянські часи люди використовували плющ разом з падубом і омелою для святкування зимового сонцестояння; сьогодні люди все ще часто додають його у свій святковий декор.

Хоча плющ приголомшливий, його споживання може мати сумні наслідки для ваших пухнастиків. Вживання рослини може викликати такі симптоми, як біль у животі, блювоту, посилену слинотечу тощо. У крайніх випадках деякі домашні тварини можуть навіть мати кров у випорожненнях.

7. Лавр

Здавна лавр використовували у вінках. Але якщо у вас є тварини, вам варто шукати вінки з чогось іншого. Деякі види лавра містять дуже небезпечні нейротоксини, які можуть завдати шкоди організму ваших домашніх тварин. Це може впливати на функцію скелета та нервів при попаданні всередину, перешкоджати роботі серця – потенційно летальний наслідок.

Раніше UAportal розповідав, які 7 видів кімнатних рослин заборонено тримати самотнім жінкам.

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