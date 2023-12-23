Квіти вдів: Які 7 видів кімнатних рослин заборонено тримати самотнім жінкам

За народними повір'ями, існує ряд квітів, які не можна тримати вдома самотнім жінкам, якщо вони хочуть щасливо вийти заміж. Ці рослини вважаються "квітами старих дів" і можуть принести нещастя в сімейному житті.

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Звичайно, вірити в ці повір'я чи ні – це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете, щоб у вашому житті було все добре, краще не ризикувати і не тримати вдома ці квіти, пише ТСН.

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Фікус

Раніше фікус вважався символом достатку і процвітання, і його часто можна було зустріти в будинках. Однак з часом ставлення до цієї рослини змінилося. Зараз багато хто вважає, що фікус приносить жінкам нещастя в сімейному плані. Якщо тримати фікус вдома, можна втратити коханого. Тому цю рослину ще часто називають "квіткою вдів".

Плющ

Плющ є символом самотності і відрази до чоловіків. За народними повір'ями, ця рослина відганяє чоловіків від будинку, в якому вона знаходиться. Тому незаміжнім дівчатам не рекомендується тримати плющ вдома.

Золота ліана

Золота ліана, або сциндапсус, є популярною декоративною рослиною, яку часто можна зустріти в будинках. Однак за народними повір'ями, вона забирає у чоловіків, які живуть в будинку, спочатку чоловічу силу, потім здоров'я, а пізніше навіть життя. Тому жінкам, які хочуть вийти заміж, не рекомендується тримати золоту ліану вдома.

Сансевієрія

Сансевієрія, або "щучий хвіст", є невибагливою рослиною, яка може жити практично без догляду. Однак за народними повір'ями, сансевієрія приносить в будинок негативну енергію, яка спрямована на руйнування сімейного благополуччя. Тому жінкам, які хочуть вийти заміж, не рекомендується тримати сансевієрію вдома.

Діффенбахія

Діффенбахія є отруйною рослиною, яка становить небезпеку маленьким дітям та домашнім тваринам. Вона виділяє шкідливі випари, які викликають головний біль. А у чоловіків під впливом цих випарів виникає спад сексуальної активності, можуть траплятися серцеві напади, загострюватися хронічні захворювання. Тому жінкам, які хочуть вийти заміж, не рекомендується тримати диффенбахію вдома.

Хойя

Хойя є красивою і екзотичною рослиною, яка має кучеряві квіти. Однак за народними повір'ями, хойя є справжнім ворогом чоловіків. Вважається, що хойя може отруїти чоловіка і призвести до його смерті. Тому жінкам, які хочуть вийти заміж, не рекомендується тримати хойю вдома.

Японська горобина

Японська горобина, або ардизія, є гіллястим чагарником, який має невеликі вогняно-червоні ягоди. В народі цей кущ ще називають "деревом вдів". За народними повір'ями, японська горобина приносить нещастя в сімейне життя, і тому жінкам, які хочуть вийти заміж, не рекомендується тримати її вдома.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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