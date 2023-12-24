Де схована магія Різдва: Топ 5 міст, які найкраще прикрашені до Нового року

Пориньте в суть святкового сезону, подорожуючи до найкращих різдвяних міст в усьому світі. Про цікаві новорічні декорації розповів UAportal.

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Зимова країна чудес у Рокфеллерівському центрі

Рокфеллерський центр у Нью-Йорку відомий своїми культовими різдвяними прикрасами, що робить його одним з найпопулярніших місць у святковий сезон. Висока різдвяна ялинка, красиво прикрашена тисячами вогнів і іграшок, приваблює відвідувачів з усього світу. Навколишня територія перетворюється на зимову країну чудес з приголомшливими ковзанками, святковими виставками та чарівними святковими ярмарками, що робить це місце обов'язковим для відвідування для всіх, хто шукає магію Різдва.

Страсбург, Франція

Мальовниче місто Страсбург на сході Франції відоме своїми чарівними різдвяними декораціями, за що отримало звання "столиці Різдва". Історичний центр міста з його фахверковими будинками перетворюється на країну мерехтливих вогнів, вишуканих орнаментів та святкового настрою. Страсбурзькі різдвяні ярмарки, засновані в 16 столітті, пропонують чудовий асортимент виробів народних промислів, глінтвейну та місцевих ласощів, створюючи незабутній новорічний настрій.

Різдвяні ярмарки Кельнського собору

Кельнський собор у Німеччині слугує приголомшливим тлом для одного з найбільш вражаючих різдвяних ярмарків Європи. Висока готична споруда слугує центром для святкових прикрас і мерехтливих вогнів, які прикрашають навколишню територію. Відвідувачі можуть дослідити ярмарки, що пропонують традиційні ремісничі вироби, сезонні продукти та місцеве пиво, насолоджуючись радісною атмосферою цього культового різдвяного місця.

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Лапландія, Фінляндія

Лапландія, розташована в найпівнічнішому регіоні Фінляндії, є чарівним різдвяним місцем, наповненим прикрасами та зимовими дивами. Тут знаходиться офіційне рідне місто Санта-Клауса, Рованіємі, де відвідувачі можуть відчути справжній дух Різдва зі святковими світловими шоу, прогулянками на оленячих упряжках і засніженими пейзажами. Неземна краса північного сяйва додає додатковий відтінок магії до цієї арктичної країни чудес.

Дайкер-Хайтс, Бруклін

Район Дайкер-Хайтс у Брукліні, Нью-Йорк, відомий своїми екстравагантними різдвяними прикрасами, за що отримав прізвисько "Вогні Дайкера". Щороку власники будинків влаштовують сліпучі світлові шоу, надувні фігури та тематичні прикраси, які приваблюють тисячі відвідувачів. Прогулянка святково прикрашеними вулицями Дайкер-Хайтс стала улюбленою святковою традицією як для місцевих жителів, так і для туристів.

Нагадаємо, вчений відповів, яка ялинка екологічніше: штучна чи натуральна.

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