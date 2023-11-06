7 популярних кімнатних рослин, які насправді найважче зберегти

Кімнатні рослини не тільки естетично привабливі та корисні для очищення повітря. Вони також можуть заспокоїти тривогу, допомогти вам швидше одужати, покращити увагу та навіть погляд на світ.

Деякі дослідження показали, що кімнатні рослини приносять користь лише тоді, коли вони зелені та процвітають. Якщо вазон занепадає, як пише Best Life, це може погіршити не тільки ваш стан, але й привабити негативну енергію.

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Експерт із садівництва Захід Аднан розповів, що певні кімнатні рослини процвітають з мінімальною увагою, інші можуть бути досить складними у вирощуванні навіть для досвідчених садівників. Дізнайтеся про сім популярних кімнатних рослин, які насправді найважче зберегти здоровими.

1. Фікус ліроподібний

Фікус ліроподібний

Люди люблять фікуси за широке, велике листя та глянсовий блиск, але експерти кажуть, що за цією популярною рослиною особливо важко доглядати.

До прикладу, фікус ліроподібний відомий своєю вибагливістю. Він вимагає постійного яскравого непрямого освітлення, точного поливу та регулярного підживлення. Його легко можуть пошкодити шкідники, як павутинний кліщ.

2. Дівоча папороть, або адіантум

Дівоча папороть

Листяні папороті з віялоподібними пучками листя можуть додати текстури та краси. Однак кілька експертів відзначили, що їх також досить важко зберегти в живих.

"Дівочі папороті відомі своїми ніжними та мереживними листками, але вони надзвичайно чутливі до змін вологості та температури", – пояснив Аднан. Їм потрібна висока вологість, постійний рівень вологи, захист від протягів.

3. Орхідеї

Орхідеї

Орхідеї можуть бути елегантними, але вони потребують особливого догляду. Їм потрібні певні освітлені та температурні умови, і їхні потреби в поливі може бути складним завданням. Коренева гниль і неправильний догляд можуть призвести до загибелі. Орхідеї варто поливати раз на тиждень. Якщо більше або менше, рослина загине.

4. Калатея

Калатея

Калатея — це привабливі двоколірні кімнатні рослини, які вимагають більше догляду, ніж багато власників рослин думають.

Рослини калатеї досить чутливі до якості води, рівня вологості та прямого сонячного світла. У них можуть швидко з’явитися коричневі краї, якщо умови не підходять. У деяких жовтіє листя та скручується.

5. Хрестовик Роулі

Хрестовик Роулі

За сукулентами зазвичай простіше доглядати порівняно з іншими рослинами. Однак Том Еберлі, засновник і головний редактор Plantes Passion, каже, що хрестовик є винятком.

"Хоча це сукулент, він потребує частішого поливу, ніж інші члени сімейства. Він також потребує яскравого непрямого світла, щоб не стати довгоногим", – пояснив він.

6. Гарденія

Гарденія

Гарденії випускають ніжні, схожі на троянди квіти, з солодким ароматом. Однак Еберлі зазначає, що ці рослини потребують дуже специфічних умов, включаючи високу вологість, кислий ґрунт і яскраве непряме світло.

7. Стрелітція

Стрелітція

Це вічнозелена тропічна рослина з овальним листям і помаранчевими квітами, яка схожа на райського птаха. Стрелітція любить яскраве, непряме світло, частий полив, але вона чутлива до перепадів температури і павутинного кліща.

Раніше експерти розповіли, як підвищити вологість орхідеї без ризику кореневої гнилі.

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