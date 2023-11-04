5 кімнатних рослин, які захищають від негативної енергії

Кімнатні рослини можуть бути заспокійливим та естетичним доповненням вашого дому. Найкращі – ті, які вам подобаються, у яких ви знаходите красу та доповнюють ваш спосіб життя.

Відео дня

Учасниця Міжнародної гільдії фен-шуй Анджела Хіггінс для Best Life пояснила, що прикрашання рослинами може зробити ваш будинок красивішим, деякі з них також відбивають негативну енергію. Кімнатні рослини можуть допомогти підняти настрій і зняти стрес, а також можуть принести таку необхідну удачу.

Читайте також: Чому не можна спати ногами до дверей: пояснення популярного забобону

1. Зміїна рослина

Зміїна рослина, або відома деяким як "тещин язик", є легкою у догляді та може покращити настрій.

Вважається, що рослина фільтрує негативну енергію. Також вона очищує повітря та допомагає видалити токсини з повітря у вашому домі.

Експерти зазначають, що вони потребують дуже мало догляду, тому можуть процвітати майже в будь-якому середовищі. Колюче листя робить рослину трохи зловісною, але насправді відомо, що вона відбиває невдачу та охороняє ваш дім від злих духів. Найчастіше їх ставлять у спальнях або інших житлових приміщеннях.

2. Орхідеї

Орхідеї не тільки яскраві та гарні, але й дуже владні рослини. Їм потрібно багато сонячного світла, і вони можуть бути темпераментними, коли занадто багато тепла. Коли вазон здоровий, він чудово позбавляється від негативної енергії, але коли він починає падати, він може зменшити енергію так само швидко.

"Ця рослина як би контролює енергію та вимагає, щоб вона була позитивною, тому що це саме те, що їй потрібно для процвітання", – пояснив таролог каже Джеймі Гомес.

Це чудова рослина, яку можна поставити біля входу або перед домом, оскільки вона задає тон гостям. Орхідеї також чудово підвищують енергію, а їх барвистий вигляд відомий тим, що заспокоює розум.

3. Мирна лілія

Мирні лілії досить поширені, і, як і зміїну рослину, за ними досить легко доглядати та підтримувати. Відомо також, що вони допомагають нейтралізувати шкідливі гази в приміщенні.

"Ви захочете розмістити їх у місцях із застійною енергією або високим рівнем забруднення, щоб допомогти покращити атмосферу", – пояснила садівниця Беніта Міддлтон.

Рослина може запропонувати духовне, розумове та фізичне процвітання. Вважається, що мирна лілія сприяє гармонії та відчуттю спокою. Проте лілії токсичні для тварин. Тому, якщо у вас є кіт або собака, ви можете звернути увагу на інші рослини в цьому списку.

4. Бамбук

У практиках фен-шуй бамбук вважається символом удачі, приносить позитивну енергію та процвітання.

"Вважається, що розміщення бамбукових рослин у східній частині вашого дому посилює позитивний потік енергії", – кажуть експерти

5. Алое Вера

Ми всі знаємо, наскільки краще почувається ваша шкіра, коли ви використовуєте алое вера після сильного сонячного опіку.

Це очищаюча та заспокійлива рослина, яка не потребує надмірного поливу. Крім своїх цілющих властивостей, вважається, що алое віра бореться з невдачею та негативною енергією. Його треба розмістити у ванній кімнаті для створення розслаблюючої спа-атмосфери.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!