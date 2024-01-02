6 найгірших подарунків на день народження, які ніхто не захоче

Що не можна дарувати на день народження - найгірші подарунки для дня народження

Вибираючи подарунок на день народження, вам потрібно надзвичайно добре знати одержувача: що він любить, що ненавидить, що йому цікаво спробувати та на що він, можливо, ніколи не витрачатиметься, але буде вдячний за отримання. Якщо все це здається забагато, то зверніть увагу на подарунки, які краще не дарувати.

Експерт із дарування подарунків Лія у своєму TikTok (@leahsgiftguide) ділиться речами, які ви ніколи не повинні дарувати, якщо хтось спеціально про це не попросить. Дотримуйтеся її порад, і ви звузите вибір і зможете вибрати чудовий подарунок.

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Косметика

Макіяж та косметика можуть бути влучним або невдалим подарунком. Якщо ви не знаєте, на що у людини алергія, якими засобами вона користується, то краще утриматися від того, щоб це купувати для когось на день народження.

"Я вважаю, що безпечно подарувати їм те, чим вони часто користуються і потребують поповнення, але я б не вибрала щось випадкове, якщо вони цього не попросять", – пояснила експертка.

Книги самодопомоги

Книги для самодопомоги – це те, що краще купувати самостійно. Незалежно від того, чи йдеться про організацію, прибирання чи інший спосіб мислення, це може надіслати неправильне повідомлення одержувачу.

Ви не хочете, щоб вони думали, що ви вірите, що їм потрібен поштовх до відділу здорових звичок. Єдиний виняток – якщо людина просить певну книгу. Подарункова картка до місцевого книжкового магазину з пачкою шикарного розсипного чаю — безпечніший варіант. Вони можуть вибрати власну книгу, яка їм сподобається.

Персональний аромат

Коли ви даруєте комусь особистий аромат на день народження, є велика ймовірність, що він йому не сподобається або він віддав би перевагу чомусь іншому.

"У кожного різні вподобання, але не варто лише гадати", – каже Лія. "Поповнення або заповнення того, що вони вже використовують і люблять, — це, ймовірно, безпечний вибір".

Ви також можете подарувати пробник духів, який містить невеликі флакони з різними ароматами. Таким чином, ваш одержувач зможе вирішити, на який з них піти ва-банк.

Абонемент у спортзал

Те, що ви хотіли б стати членом нового клубу пілатесу на вулиці, не означає, що ваш друг чи член сім’ї це зробить.

"Уявіть собі, що ви отримуєте абонемент у спортзал, про який ви не просили, — подумайте, як ви можете відповісти", – каже Лія. Це може виглядати як тихий спосіб вказати на недоліки іншої людини.

Речі, що змінюють зовнішній вигляд

Є маса продуктів, які підпадають під цю категорію: смужки для відбілювання зубів, засоби для автозасмаги, фарби для волосся тощо.

Навіть якщо ви можете подумати, що робите комусь послугу, допомагаючи їм запастися тим, чим вони часто користуються, не даруйте це, якщо вони про це не попросять.

Гігієнічні засоби

Подібним чином даруйте засоби для самогігієни, якщо ви не хочете натякнути, що поточні речі вашого друга не дуже гарні.

Самогігієна включає такі речі, як дезодорант, засіб для вмивання обличчя та зубна паста. Експертка зазначає, що це інші продукти, ніж оздоровчі продукти, як-от модні лосьйони, губки, лаки для нігтів і засоби для миття тіла, на які хтось може не витрачати гроші для себе.

Нагадаємо, щоб створити святковий образ, не обов'язково бігти по магазинах у пошуках нових речей або яскравих суконь. Можливо, все потрібне вже є у вашій шафі.

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