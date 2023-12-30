6 найкращих святкових образів, які вже є у вашій шафі

Щоб створити святковий образ, не обов'язково бігти по магазинах у пошуках нових речей або яскравих суконь. Можливо, все потрібне вже є у вашій шафі.

Відео дня

Це просто залежить від того, як ви їх стилізуєте. Тому професійні стилісти для Best Life поділилися своїми улюбленими святковими вбраннями.

Читайте також: Не сукнею одною: варіанти стильних образів на Новий рік

1. Червоний светр і піджак

Іноді для створення святкового вбрання достатньо лише дотримання певної колірної гами.

"Червоний є офіційним кольором свят, тому все червоне у вашому гардеробі миттєво стає сезонним одягом", – каже імідж-стилістка Елізабет Косіч. Вона пропонує поєднати червоний светр з чорними або білими брюками і блейзер відповідного кольору.

Також додайте аксесуари. Поєднуйте яскраві червоні губи та відповідний манікюр, щоб відшліфувати образ. Лаковані чорні туфлі доповнюють цей аутфіт.

2. Зимовий білий монохром

Цілком білий ансамбль випромінює зимову вишуканість, нагадуючи іншим гостям вечірки про сніг і зиму.

Стилісти радять одягнути білі джинсові штани та светр кольору слонової кістки, додавши святкові аксесуари – металеве взуття, яскраву сумку – і закінчити образ великими блискучими сережками.

3. Шовковий підхід

Не забувайте про свою піжамну шухляду, коли справа доходить до створення образів для вечірки. Шовкові піжамні комплекти напрочуд універсальні, переконують стилісти. Додайте довгі сережки, металевий ремінець, туфлі на шпильці.

Щоб додати сексуальної атмосфери, застібніть перші два ґудзики лише для того, щоб оголити середину живота для ледь помітного ефекту підглядання.

4. Маленьке червоне плаття

Маленька червона сукня – невід’ємна частина будь-якого гардеробу, незалежно від фасону. Проста, але елегантна одноколірна сукня створює порожнє полотно для святкових аксесуарів, таких як сережки зі стразами, кольє з бісеру або святкова брошка. Для додаткового святкового настрою поєднуйте срібні або золоті колготки, які додають блиску.

5. Сукня-сліп

У вашій шафі, ймовірно, є кілька суконь-сліпів, і вони чудово підійдуть для святкових заходів. Поверх них можна накинути не тільки накидку чи светр, але й одягнути під низ білу футболку, мереживне боді з довгими рукавами або навіть чорну водолазку.

Також вільні сукні можна поєднувати з багатьма різним взуттям, від шикарних підборів до кросівок, високих черевиків або низьких.

Створюйте свій образ з урахуванням погоди та офіційності заходу.

6. Святкові тканини

З поєднанням певних тканин, а саме: металік, мереживо та оксамит, майже будь-який одяг можна вважати святковим. Шукайте їх на капелюхах, шарфах, взутті, сумках і пов’язках або навіть на окремих речах, таких як спідниці, піджаки, брюки.

Раніше UAportal розповідав, як створити ідеальний образ для першого побачення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!